Зеленский назвал следующую должность Шмыгаля — главное из обращения

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможные кадровые изменения на ключевых должностях. В частности, бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля он видит на должности министра обороны Украины.

Об этом он сообщил в вечернем обращении в понедельник, 14 июля.

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Зеленский провел разговор с первым вице-премьером и министром экономики Юлией Свириденко, во время которого предложил ей возглавить правительство Украины.

По словам главы государства, ее значительный опыт в сфере поддержки украинского производства и предпринимательства должен стать основой для обновления работы Кабмина.

Глава государства выразил надежду на поддержку новой конфигурации правительства со стороны Верховной Рады. Также он отметил необходимость скорейшего аудита всех договоренностей с международными партнерами — чтобы выяснить, какие из них действуют эффективно, а какие требуют пересмотра или активизации.

Зеленский об итогах встречи с Келлогом

Владимир Зеленский провел содержательную встречу с американским генералом Китом Келлогом, который прибыл в Киев с визитом. Как сообщил глава государства, разговор был продуктивным, сосредоточенным на вызовах безопасности и пути к достижению справедливого мира.

Зеленский поблагодарил экс-президента США Дональда Трампа за готовность поддерживать защиту жизней украинцев и отметил, что нынешняя война продолжается исключительно из-за агрессии России и нежелания Путина прекратить боевые действия. По его словам, Кремль стремится сделать войну "новой нормой", но мир не имеет права с этим мириться.

"Нужно сделать все возможное, чтобы заставить Россию прекратить убийства, обеспечить реальный мир и гарантии безопасности. Мир возможен только благодаря силе", — подчеркнул Зеленский.

Во время визита генерал Келлог получит от украинских военных, разведки и спецслужб обновленную информацию о ситуации на фронте и подготовке новых наступательных действий со стороны РФ. Зеленский подчеркнул важность санкционного давления, в частности готового законопроекта в Конгрессе США, и необходимость полного перекрытия каналов финансирования российской военной машины.

Президент также поблагодарил США, Германию и Норвегию за новые решения по передаче Украине систем ПВО Patriot и сообщил о работе над масштабными оборонными соглашениями с Америкой. Хотя детали пока не разглашаются, Зеленский убежден, что совместными усилиями можно значительно усилить безопасность.

Отдельное внимание президент уделил необходимости развития украинского оборонно-промышленного комплекса. Он заявил, что одним из приоритетов нового правительства станет увеличение доли отечественного производства оружия и участие Украины в глобальной технологической конкуренции. Также он отметил важность дерегуляции, сокращения лишней бюрократии и повышения эффективности государственных институтов.

"Должны дать больше уверенности нашему обществу. Все программы устойчивости должны работать на 100%", — отметил Зеленский.

Напомним, 14 июля Кит Келлог прибыл в Киев. На вокзале его встретил руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Спецпредставитель Трампа сегодня уже встретился с Владимиром Зеленским. Стороны обсудили пути к миру и усиление противовоздушной обороны нашей страны.