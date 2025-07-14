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Зеленський зустрівся з Келлогом — про що поговорили

Ua en ru
Дата публікації: 14 липня 2025 14:16
Кіт Келлог зустрівся із Зеленським — поговорили про зброю та війну
Володимир Зеленський та Кіт Келлог. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський 14 липня зустрівся зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. Сторони обговорили шляхи до миру та посилення протиповітряної оборони нашої країни.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. 

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Зустріч Зеленського і Келлога 14 липня

Зеленський розповів, що разом із Келлогом вони обговорили шлях до миру й те, що сторони практично можуть зробити разом, аби його наблизити. Це, зокрема:

  • посилення ППО для України, 
  • спільне виробництво,
  • закупівлі оборонного озброєння разом із Європою,
  • санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає.
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
Зустріч Володимира Зеленського і Кіта Келлога. Фото: ОПУ
Зустріч Келлога і Зеленського 14 липня
Володимир Зеленський і Кіт Келлог. Фото: ОПУ
Зеленський і Келлог в Києві 14 липня
Володимир Зеленський і Кіт Келлог в Києві. Фото: ОПУ
Зустріч Зеленського і Келлога в Києві 14 липня
Зустріч української делегації з Кітом Келлогом. Фото: ОПУ
Келлог з візитом в Україні 14 липня
Українська делегація на зустрічі з Келлогом в Києві. Фото: ОПУ
Келлог прибув до Києва 14 липня
Зустріч української делегації з Кітом Келлогом. Фото: ОПУ

Глава держави висловив сподівання на лідерство США, адже те, що Москва не буде зупинятися, якщо її не зупинити силою, вже давно зрозуміло. 

"Дякую Кіту Келлогу за цей візит в Україну. Вдячний Президентові Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн. Цінуємо підтримку американського народу", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 14 липня Кіт Келлог прибув до Києва. На вокзалі його зустрів керівник ОПУ Андрій Єрмак. 

Напередодні Володимир Зеленський анонсував зустріч Келлога з ГУР, МО та СБУ. За його словами, представник Трампа отримає повну інформацію про російський потенціал і наші перспективи.

Володимир Зеленський США переговори війна в Україні візит Кіт Келлог
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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