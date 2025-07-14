Кит Келлог встретился с Зеленским — поговорили об оружии и войне

Зеленский встретился с Келлогом — о чем поговорили
Президент Украины Владимир Зеленский 14 июля встретился со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Стороны обсудили пути к миру и усиление противовоздушной обороны нашей страны.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского и Келлога 14 июля
Зеленский рассказал, что вместе с Келлогом они обсудили путь к миру и то, что стороны практически могут сделать вместе, чтобы его приблизить. Это, в частности:
- усиление ПВО для Украины,
- совместное производство,
- закупки оборонного вооружения вместе с Европой,
- санкции против России и тех, кто ей помогает.
Глава государства выразил надежду на лидерство США, ведь то, что Москва не будет останавливаться, если ее не остановить силой, уже давно понятно.
"Спасибо Киту Келлогу за этот визит в Украину. Благодарен Президенту Трампу за важные сигналы поддержки и положительные решения для обеих наших стран. Ценим поддержку американского народа", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, 14 июля Кит Келлог прибыл в Киев. На вокзале его встретил руководитель ОПУ Андрей Ермак.
Накануне Владимир Зеленский анонсировал встречу Келлога с ГУР, МО и СБУ. По его словам, представитель Трампа получит полную информацию о российском потенциале и наших перспективах.
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