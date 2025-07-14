Кит Келлог встретился с Зеленским — поговорили об оружии и войне

Владимир Зеленский и Кит Келлог. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский 14 июля встретился со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Стороны обсудили пути к миру и усиление противовоздушной обороны нашей страны.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского и Келлога 14 июля

Зеленский рассказал, что вместе с Келлогом они обсудили путь к миру и то, что стороны практически могут сделать вместе, чтобы его приблизить. Это, в частности:

усиление ПВО для Украины,

совместное производство,

закупки оборонного вооружения вместе с Европой,

санкции против России и тех, кто ей помогает.

Встреча Владимира Зеленского и Кита Келлога. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский и Кит Келлог. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский и Кит Келлог в Киеве. Фото: ОПУ

Встреча украинской делегации с Китом Келлогом. Фото: ОПУ

Украинская делегация на встрече с Келлогом в Киеве. Фото: ОПУ

Встреча украинской делегации с Китом Келлогом. Фото: ОПУ

Глава государства выразил надежду на лидерство США, ведь то, что Москва не будет останавливаться, если ее не остановить силой, уже давно понятно.

"Спасибо Киту Келлогу за этот визит в Украину. Благодарен Президенту Трампу за важные сигналы поддержки и положительные решения для обеих наших стран. Ценим поддержку американского народа", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 14 июля Кит Келлог прибыл в Киев. На вокзале его встретил руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Накануне Владимир Зеленский анонсировал встречу Келлога с ГУР, МО и СБУ. По его словам, представитель Трампа получит полную информацию о российском потенциале и наших перспективах.