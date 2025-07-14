Спецпредставник Трампа Келлог у Києві зустрінеться з СБУ, розвідкою та Міноборони України, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

У вечірньому зверненні до українців президент Володимир Зеленський повідомив, що зараз готується зустріч спецпредставника Трампа Кіта Келлога з представниками СБУ та керівництвом розвідок України. Сам Келлог прибуде до Києва вже 14 липня.

Про заяву президента повідомляють Новини.LIVE.

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Зеленський заявив, що Кіт Келлог отримає повну інформацію про російський потенціал і українські перспективи. Відбудеться зустріч і з міністром оборони України.

Сам Кіт Келлог підтвердив в ексклюзивному коментарі репортерці Новини.LIVE Галині Остаповець, що планує приїхати до столиці України 14-го липня.

За словами Келлога, він пробуде в Україні цілий тиждень. Також спецпредставник Трампа пожартував, що має настільки напружений графік, що йому не вистачає часу на сніданок.

Раніше стало відомо, що у Кіта Келлога є план щодо відновлення України після війни. Він розмірковує над чимось на кшталт плану Маршала для післявоєнної Європи.

Крім того, на думку Кіта Келлога, припинення вогню в Україні зараз можливе.