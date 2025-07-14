Спецпредставник Трампа Келлог у Києві зустрінеться з СБУ, розвідкою та Міноборони України, заявив Зеленський

Келлог зустрінеться з ГУР, МО та СБУ — Зеленський назвав мету
У вечірньому зверненні до українців президент Володимир Зеленський повідомив, що зараз готується зустріч спецпредставника Трампа Кіта Келлога з представниками СБУ та керівництвом розвідок України. Сам Келлог прибуде до Києва вже 14 липня.
Про заяву президента повідомляють Новини.LIVE.
Яка мета зустрічі Келлога та спецслужб України
Зеленський заявив, що Кіт Келлог отримає повну інформацію про російський потенціал і українські перспективи. Відбудеться зустріч і з міністром оборони України.
Сам Кіт Келлог підтвердив в ексклюзивному коментарі репортерці Новини.LIVE Галині Остаповець, що планує приїхати до столиці України 14-го липня.
За словами Келлога, він пробуде в Україні цілий тиждень. Також спецпредставник Трампа пожартував, що має настільки напружений графік, що йому не вистачає часу на сніданок.
Раніше стало відомо, що у Кіта Келлога є план щодо відновлення України після війни. Він розмірковує над чимось на кшталт плану Маршала для післявоєнної Європи.
Крім того, на думку Кіта Келлога, припинення вогню в Україні зараз можливе.
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