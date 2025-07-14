Спецпредставитель Трампа Кэллог в Киеве встретится с СБУ, разведкой и Минобороны Украины, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В вечернем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас готовится встреча спецпредставителя Трампа Кита Келлога с представителями СБУ и руководством разведок Украины. Сам Келлог прибудет в Киев уже 14 июля.

О заявлении президента сообщают Новини.LIVE.

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Зеленский заявил, что Кит Келлог получит полную информацию о российском потенциале и украинских перспективах. Состоится встреча и с министром обороны Украины.

Сам Кит Келлог подтвердил в эксклюзивном комментарии репортеру Новини.LIVE Галине Остаповец, что планирует приехать в столицу Украины 14-го июля.

По словам Келлога, он пробудет в Украине целую неделю. Также спецпредставитель Трампа пошутил, что имеет настолько напряженный график, что ему не хватает времени на завтрак.

Ранее стало известно, что у Кита Келлога есть план по восстановлению Украины после войны. Он размышляет над чем-то вроде плана Маршала для послевоенной Европы.

Кроме того, по мнению Кита Келлога, прекращение огня в Украине сейчас возможно.