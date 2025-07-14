Спецпредставитель Трампа Кэллог в Киеве встретится с СБУ, разведкой и Минобороны Украины, заявил Зеленский

Келлог встретится с ГУР, МО и СБУ — Зеленский назвал цель
В вечернем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас готовится встреча спецпредставителя Трампа Кита Келлога с представителями СБУ и руководством разведок Украины. Сам Келлог прибудет в Киев уже 14 июля.
О заявлении президента сообщают Новини.LIVE.
Какова цель встречи Келлога и спецслужб Украины
Зеленский заявил, что Кит Келлог получит полную информацию о российском потенциале и украинских перспективах. Состоится встреча и с министром обороны Украины.
Сам Кит Келлог подтвердил в эксклюзивном комментарии репортеру Новини.LIVE Галине Остаповец, что планирует приехать в столицу Украины 14-го июля.
По словам Келлога, он пробудет в Украине целую неделю. Также спецпредставитель Трампа пошутил, что имеет настолько напряженный график, что ему не хватает времени на завтрак.
Ранее стало известно, что у Кита Келлога есть план по восстановлению Украины после войны. Он размышляет над чем-то вроде плана Маршала для послевоенной Европы.
Кроме того, по мнению Кита Келлога, прекращение огня в Украине сейчас возможно.
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