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Головна Новини дня Став відомий список нових кандидатів на міністерські крісла

Став відомий список нових кандидатів на міністерські крісла

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 21:08
У "Слузі народу" назвали кандидатури нового уряду
Засідання Кабміну у попередньому складі. Фото: Кабмін

Франція "Слуга народу" у середу, 16 липня, провела засідання за участі Президента Володимира Зеленського. Йшлося про оборону та зміцнення стійкості України, а також про кадрові зміни.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Telegram.

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Про що говорили на засіданні

На засіданні також були присутні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та перший віцеспікер Олександр Корнієнко. 

"Дуже важлива розмова про оборону, зміцнення нашої стійкості. Президент подякував депутатам за роботу, за підтримку необхідних для оборони і євроінтеграції законопроєктів", — йдеться у повідомленні.

Арахамія зазначив, що зараз Україна перебуває на новому етапі боротьби, який потребує посилення усередині країни та в роботі з партнерами. За його словами, цим зумовлені кадрові зміни в команді.   

Відставка Кабміну

Верховна Рада підтримала відставку Кабінету Міністрів. Володимир Зеленський запропонував очолити новий уряд Юлії Свириденко. Арахамія уточнив, що фракція підтримує її кандидатуру й назвав її фаховою та професійною людиною.

Крім того, на засіданні представили кандидатів на посади в Кабміні, які також були присутні: як нових людей, так і тих, хто добре зарекомендував себе під час роботи в уряді:

  • Михайло Федоров — перший віце-прем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації;
  • Олексій Кулеба — віцепрем'єр-міністр — міністр розвитку інфраструктури та територій;
  • Тарас Качка — віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
  • Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;
  • Герман Галущенко — міністр юстиції;
  • Світлана Гринчук — міністр енергетики;
  • Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України;
  • Наталія Калмикова — міністр ветеранів України;
  • Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;
  • Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;
  • Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;
  • Сергій Марченко — міністр фінансів;
  • Андрій Сибіга — міністр закордонних справ;
  • Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
  • Денис Шмигаль — міністр оборони.

За словами Арахамії, консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають.

"Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні", — додав він.

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Скриншот допису Арахамії
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Скриншот допису Арахамії
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Скриншот допису Арахамії

Нагадаємо, сьогодні парламент України звільнив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд.

Згодом Володимир Зеленський представив нових очільників Міноборони та Укроборонпрому. 

Володимир Зеленський Кабінет міністрів призначення Слуга народу кадрові зміни міністр
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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