Хто очолить Укроборонпром та Міноборони - звернення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський 16 липня оголосив про важливі кадрові зміни в оборонному секторі. Глава держави повідомив, що вже підписав подання до Верховної Ради щодо призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні у середу, 16 липня, у Telegram.

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За словами президента, відтепер через Міністерство оборони також здійснюватиметься управління стратегічними галузями промисловості. Укроборонпром очолить Герман Сметанін. Перед новим керівництвом стоїть чітке і амбітне завдання — суттєво збільшити частку української зброї на фронті.

"Зараз частка української зброї у наших військових операціях становить близько 40 %. Це вже рекордний показник за всю історію незалежності. Але цього недостатньо", — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що мета на перші шість місяців роботи нового уряду — досягти рівня у 50 % українського озброєння, збільшуючи внутрішнє виробництво. За його словами, це дозволить ефективніше переносити війну на територію агресора та змусити Росію відчути наслідки її дій.

"Потрібно більше наших можливостей, щоб виштовхувати війну на територію Росії — туди, звідки її принесли", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що під час пленарного засідання 16 липня Верховна Рада ухвалила рішення про відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля разом із усім складом уряду. Очікується, що вже наступного дня парламент розгляне й затвердить нові кадрові призначення до Кабінету міністрів.

Незадовго президент заявив, що бачить Шмигаля на посаді міністра оборони України.