Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський представив нових голів Міноборони і Укроборонпрому

Зеленський представив нових голів Міноборони і Укроборонпрому

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 20:32
Хто очолить Укроборонпром та Міноборони - звернення Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський 16 липня оголосив про важливі кадрові зміни в оборонному секторі. Глава держави повідомив, що вже підписав подання до Верховної Ради щодо призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні у середу, 16 липня, у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Хто очолить Укроборонпром та Міноборони

За словами президента, відтепер через Міністерство оборони також здійснюватиметься управління стратегічними галузями промисловості. Укроборонпром очолить Герман Сметанін. Перед новим керівництвом стоїть чітке і амбітне завдання — суттєво збільшити частку української зброї на фронті.

"Зараз частка української зброї у наших військових операціях становить близько 40 %. Це вже рекордний показник за всю історію незалежності. Але цього недостатньо", — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що мета на перші шість місяців роботи нового уряду — досягти рівня у 50 % українського озброєння, збільшуючи внутрішнє виробництво. За його словами, це дозволить ефективніше переносити війну на територію агресора та змусити Росію відчути наслідки її дій.

"Потрібно більше наших можливостей, щоб виштовхувати війну на територію Росії — туди, звідки її принесли", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що під час пленарного засідання 16 липня Верховна Рада ухвалила рішення про відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля разом із усім складом уряду. Очікується, що вже наступного дня парламент розгляне й затвердить нові кадрові призначення до Кабінету міністрів.

Незадовго президент заявив, що бачить Шмигаля на посаді міністра оборони України

Володимир Зеленський Денис Шмигаль Верховна Рада Міноборони Укроборонпром
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації