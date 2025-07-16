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Главная Новости дня Зеленский представил новых глав Минобороны и Укроборонпрома

Зеленский представил новых глав Минобороны и Укроборонпрома

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 20:32
Кто возглавит Укроборонпром и Минобороны — обращение Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июля объявил о важных кадровых изменениях в оборонном секторе. Глава государства сообщил, что уже подписал представление в Верховную Раду о назначении Дениса Шмыгаля новым министром обороны.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении в среду, 16 июля, в Telegram.

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Кто возглавит Укроборонпром и Минобороны

По словам президента, отныне через Министерство обороны также будет осуществляться управление стратегическими отраслями промышленности. Укроборонпром возглавит Герман Сметанин. Перед новым руководством стоит четкая и амбициозная задача — существенно увеличить долю украинского оружия на фронте.

"Сейчас доля украинского оружия в наших военных операциях составляет около 40%. Это уже рекордный показатель за всю историю независимости. Но этого недостаточно", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что цель на первые шесть месяцев работы нового правительства — достичь уровня в 50 % украинского вооружения, увеличивая внутреннее производство. По его словам, это позволит эффективнее переносить войну на территорию агрессора и заставить Россию почувствовать последствия ее действий.

"Нужно больше наших возможностей, чтобы выталкивать войну на территорию России — туда, откуда ее принесли", — подытожил Зеленский.

Напомним, что во время пленарного заседания 16 июля Верховная Рада приняла решение об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вместе со всем составом правительства. Ожидается, что уже на следующий день парламент рассмотрит и утвердит новые кадровые назначения в Кабинет министров.

Незадолго до этого президент заявил, что видит Шмыгаля на должности министра обороны Украины.

Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Верховная Рада Минобороны Укроборонпром
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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