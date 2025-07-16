В "Слуге народа" назвали кандидатуры нового правительства

Стал известен список новых кандидатов на министерские кресла
Франция "Слуга народа" в среду, 16 июля, провела заседание с участием Президента Владимира Зеленского. Речь шла об обороне и укреплении устойчивости Украины, а также об кадровых изменениях.
Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.
О чем говорили на заседании
На заседании также присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и первый вице-спикер Александр Корниенко.
"Очень важный разговор об обороне, укреплении нашей устойчивости. Президент поблагодарил депутатов за работу, за поддержку необходимых для обороны и евроинтеграции законопроектов", — говорится в сообщении.
Арахамия отметил, что сейчас Украина находится на новом этапе борьбы, который требует усиления внутри страны и в работе с партнерами. По его словам, этим обусловлены кадровые изменения в команде.
Отставка Кабмина
Верховная Рада поддержала отставку Кабинета Министров. Владимир Зеленский предложил возглавить новое правительство Юлии Свириденко. Арахамия уточнил, что фракция поддерживает ее кандидатуру и назвал ее профессиональным человеком.
Кроме того, на заседании представили кандидатов на должности в Кабмине, которые также присутствовали: как новых людей, так и тех, кто хорошо зарекомендовал себя во время работы в правительстве:
- Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;
- Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий;
- Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;
- Герман Галущенко — министр юстиции;
- Светлана Гринчук — министр энергетики;
- Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;
- Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;
- Игорь Клименко — министр внутренних дел;
- Оксен Лисовой — министр образования и науки;
- Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
- Сергей Марченко — министр финансов;
- Андрей Сибига — министр иностранных дел;
- Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Денис Шмыгаль — министр обороны.
По словам Арахамии, консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются.
"Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании", — добавил он.
Напомним, сегодня парламент Украины уволил премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.
Впоследствии Владимир Зеленский представил новых руководителей Минобороны и Укроборонпрома.
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