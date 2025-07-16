В "Слуге народа" назвали кандидатуры нового правительства

Заседание Кабмина в предыдущем составе. Фото: Кабмин

Франция "Слуга народа" в среду, 16 июля, провела заседание с участием Президента Владимира Зеленского. Речь шла об обороне и укреплении устойчивости Украины, а также об кадровых изменениях.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.

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О чем говорили на заседании

На заседании также присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и первый вице-спикер Александр Корниенко.

"Очень важный разговор об обороне, укреплении нашей устойчивости. Президент поблагодарил депутатов за работу, за поддержку необходимых для обороны и евроинтеграции законопроектов", — говорится в сообщении.

Арахамия отметил, что сейчас Украина находится на новом этапе борьбы, который требует усиления внутри страны и в работе с партнерами. По его словам, этим обусловлены кадровые изменения в команде.

Отставка Кабмина

Верховная Рада поддержала отставку Кабинета Министров. Владимир Зеленский предложил возглавить новое правительство Юлии Свириденко. Арахамия уточнил, что фракция поддерживает ее кандидатуру и назвал ее профессиональным человеком.

Кроме того, на заседании представили кандидатов на должности в Кабмине, которые также присутствовали: как новых людей, так и тех, кто хорошо зарекомендовал себя во время работы в правительстве:

Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;

Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий;

Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко — министр юстиции;

Светлана Гринчук — министр энергетики;

Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;

Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;

Игорь Клименко — министр внутренних дел;

Оксен Лисовой — министр образования и науки;

Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

Сергей Марченко — министр финансов;

Андрей Сибига — министр иностранных дел;

Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;

Денис Шмыгаль — министр обороны.

По словам Арахамии, консультации по кандидату на должность министра культуры еще продолжаются.

"Верховная Рада рассмотрит указанные кандидатуры на ближайшем заседании", — добавил он.

Скриншот сообщения Арахамии

Скриншот поста Арахамии

Скриншот поста Арахамии

Напомним, сегодня парламент Украины уволил премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.

Впоследствии Владимир Зеленский представил новых руководителей Минобороны и Укроборонпрома.