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САП відкрило провадження проти Стефанішиної — у чому звинувачують

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Дата публікації: 16 липня 2025 18:30
Проти Ольги Стефанішиної відкрили провадження, — нардеп
Колишня віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. Фото: Facebook/Ольга Стефанішина

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти колишньої віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної. Воно стосується зловживання службовим становищем.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у середу, 16 липня.

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"Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки", — йдеться у повідомленні.

Гончаренко уточнив, що таку відповідь на звернення він отримав від НАБУ. Відомо, що провадження було відкрито 11 червня 2025 року. 

За словами нардепа, статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Також позбавляє права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів.

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Скриншот допису Гончаренка

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та весь уряд.

А Президент України Володимир Зеленський запропонував міністерці економіки Юлії Свириденко стати очільницею уряду.

Кабінет міністрів Ольга Стефанішина НАБУ САП чиновники
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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