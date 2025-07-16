Против Ольги Стефанишиной открыли производство, — нардеп

Бывший вице-премьер Ольга Стефанишина. Фото: Facebook/Ольга Стефанишина

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной. Оно касается злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в среду, 16 июля.

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"Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия", — говорится в сообщении.

Гончаренко уточнил, что такой ответ на обращение он получил от НАБУ. Известно, что производство было открыто 11 июня 2025 года.

По словам нардепа, статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Также лишает права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов.

Скриншот поста Гончаренко

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