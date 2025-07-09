Ольга Стефанішина прокоментувала скандадальне відео з TikTok Мін’юсту, де у працівників було її фото на заставці телефонів

Віце-прем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Фото: РБК-Україна

Віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції — міністрерка юстиції Ольга Стефанішина прокоментувала відео, опубліковане на офіційній сторінці Міністерства юстиції в TikTok. У ньому працівники міністерства демонстрували її фотографію як заставку на мобільних телефонах, що викликало активне обговорення в соцмережах.

Реакцією Стефанішина поділилася у Facebook.

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Чиновниця зазначила, що Міністерство юстиції нещодавно запустило офіційний TikTok і там вже є корисний контент, а відео з її фото на заставці телефонів є "крінжем".

"Як ви могли зрозуміти, у Мін’юста з’явився ТікТок, і там вже багато корисної інформації, окрім крінж-відео про фотки на заставці", — йдеться у повідомленні.

Міністерка закликала перестати обговорювати старе відео, оскільки на сторінці Мін’юста вже зʼявилося нове, і також про заставки.

Повідомлення Стефанішиної у Facebook

Скандальне відео

У скандальному ролику працівників міністерства по черзі запитували, хто зображений у них на заставці телефону. Всі відповідали однаково і демонстрували фото Стефанішиної. Відео було змонтоване у популярному для TikTok форматі з трендовою музикою та виглядало як постановочний піар-контент.

Користувачі TikTok сприйняли відео як "крінж", а заставки з зображенням Стефанішиної порівняли з культом особистості в авторитарних режимах.

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