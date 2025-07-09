Ольга Стефанишина прокомментировала скандальное видео с TikTok Минюста, где у работников было ее фото на заставке телефонов

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Фото: РБК-Украина

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина прокомментировала видео, опубликованное на официальной странице Министерства юстиции в TikTok. В нем работники министерства демонстрировали ее фотографию как заставку на мобильных телефонах, что вызвало активное обсуждение в соцсетях.

Реакцией Стефанишина поделилась в Facebook.

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Чиновница отметила, что Министерство юстиции недавно запустило официальный TikTok и там уже есть полезный контент, а видео с ее фото на заставке телефонов является "кринжем".

"Как вы могли понять, у Минюста появился ТикТок, и там уже много полезной информации, кроме кринж-видео о фотках на заставке", - говорится в сообщении.

Министр призвала перестать обсуждать старое видео, поскольку на странице Минюста уже появилось новое, и также о заставках.

Сообщение Стефанишиной в Facebook

Скандальное видео

В скандальном ролике сотрудников министерства по очереди спрашивали, кто изображен у них на заставке телефона. Все отвечали одинаково и демонстрировали фото Стефанишиной. Видео было смонтировано в популярном для TikTok формате с трендовой музыкой и выглядело как постановочный пиар-контент.

Пользователи TikTok восприняли видео как "кринж", а заставки с изображением Стефанишиной сравнили с культом личности в авторитарных режимах.

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