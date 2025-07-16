Прокуроры открыли производство в отношении должностных лиц АРМА - детали

Сотрудники НАБУ. Иллюстративное фото: НАБУ

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили об открытии уголовного производства в отношении должностных лиц АРМА. Им инкриминируют злоупотребление служебным положением.

Об этом пишет пресс-служба САП в Telegram в среду, 16 июля.

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В прокуратуре прокомментировали общественный резонанс, а также отреагировали на запросы медиа, заявив о распространении некорректной информации.

По словам САП, правоохранители начали уголовное производство по факту возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Досудебное расследование по делу будут проводить детективы НАБУ. В то же время в САП отметили, что пока ни одному лицу не сообщали о подозрениях.

В САП добавили, что основанием для начала расследования стали материалы журналистского расследования издания "Украинская правда".

Скриншот поста САП

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что САП будто бы открыла производство против бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной.

Также мы писали, что фракция "Слуга народа" представила кандидатуры новых министров.