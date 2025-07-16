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Главная Новости дня САП открыла дело из-за возможных злоупотреблений чиновников

САП открыла дело из-за возможных злоупотреблений чиновников

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Дата публикации 16 июля 2025 22:18
Прокуроры открыли производство в отношении должностных лиц АРМА - детали
Сотрудники НАБУ. Иллюстративное фото: НАБУ

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили об открытии уголовного производства в отношении должностных лиц АРМА. Им инкриминируют злоупотребление служебным положением.

Об этом пишет пресс-служба САП в Telegram в среду, 16 июля.

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В прокуратуре прокомментировали общественный резонанс, а также отреагировали на запросы медиа, заявив о распространении некорректной информации.

По словам САП, правоохранители начали уголовное производство по факту возможного злоупотребления своим служебным положением должностными лицами Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Досудебное расследование по делу будут проводить детективы НАБУ. В то же время в САП отметили, что пока ни одному лицу не сообщали о подозрениях.

В САП добавили, что основанием для начала расследования стали материалы журналистского расследования издания "Украинская правда".

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Скриншот поста САП

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что САП будто бы открыла производство против бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной.

Также мы писали, что фракция "Слуга народа" представила кандидатуры новых министров.

НАБУ САП АРМА чиновники подозрение власть
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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