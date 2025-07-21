Работникам НАБУ объявили подозрения в совершении ДТП — комментарий бюро

ГБР объявило подозрение работнику НАБУ. Фото: dbr.gov.ua

Трех работников Национального антикоррупционного бюро Украины(НАБУ) обвиняют в совершении ДТП с пострадавшими. Государственное бюро расследований и Офис Генпрокурора уже объявили правоохранителям о подозрении.

В НАБУ дали официальный комментарий относительно инцидентов в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Работникам НАБУ объявили о подозрениях — комментарий ведомства

Как отметили в бюро, речь идет о трех отдельных ДТП, одно из которых случилось в 2023 году, а два — в 2021. По словам представителей НАБУ, в каждом случае сотрудники оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, а также сообщили соответствующие органы. Все действия были должным образом задокументированы и подтверждены результатами служебных расследований Управления внутреннего контроля.

"Сотрудники не использовали служебное положение в свою пользу, не пытались избежать ответственности, а наоборот — максимально способствовали установлению обстоятельств событий и предоставляли все необходимые объяснения и документы по требованию следствия", — заявили в бюро.

Исходя из этого, в НАБУ считают проведение обысков и выбор меры пресечения работникам безосновательными.

"Учитывая эти обстоятельства, непонятным выглядит как проведение массовых обысков по фактам событий, которые произошли два-четыре года назад, так и инициирование ходатайств о мерах пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Также одновременно поданы ходатайства об отстранении всех трех работников от должностей, несмотря на отсутствие рисков влияния на следствие", — говорится в заявлении бюро.

Комментарий НАБУ. Фото: скриншот

ДТП с участием работников НАБУ

21 июля в ГБР объявили о подозрении трем работникам НАБУ за совершение трех ДТП.

По данным следствия, один из правоохранителей, выезжая со второстепенной дороги в Киеве, столкнулся с авто на главной дороге. После удара его машина вылетела на тротуар и наехала на пешехода, которому в результате полученных травм пришлось ампутировать левую ногу.

Другой работник бюро на трассе Киев-Одесса во время обгона не справился с управлением, из-за чего машина вылетела с дороги, перевернулась и врезалась в АЗС. Серьезные травмы, в частности переломы, разрыв селезенки и ушиб головного мозга, получила пассажирка авто.

Объявление подозрения работнику НАБУ. Фото: dbr.gov.ua

Во время третьего ДТП правоохранитель сбил женщину на пешеходном переходе, когда она переходила дорогу на зеленый сигнал. Пострадавшая получила травмы средней тяжести.

Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения фигурантам дела. По данным ГБР, всем троим грозит до 8 лет заключения.

Напомним, сегодня, 21 июля, в НАБУ и САП состоялись комплексные обыски. СБУ проводит спецоперацию по нейтрализации российского влияния в ведомствах в разных регионах Украины.

В НАБУ отреагировали на следственные действия и заявили, что обыски охватили не менее 15 работников бюро, а также что они происходят без судебного решения.

Впоследствии выяснилось, что СБУ разоблачили в рядах НАБУ "крота", который передавал конфиденциальную информацию заместителю руководителя охраны Виктора Януковича.