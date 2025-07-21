Работникам НАБУ объявили подозрения в совершении ДТП — комментарий бюро

В НАБУ отреагировали на подозрения работникам в совершении ДТП
Трех работников Национального антикоррупционного бюро Украины(НАБУ) обвиняют в совершении ДТП с пострадавшими. Государственное бюро расследований и Офис Генпрокурора уже объявили правоохранителям о подозрении.
В НАБУ дали официальный комментарий относительно инцидентов в Telegram.
Работникам НАБУ объявили о подозрениях — комментарий ведомства
Как отметили в бюро, речь идет о трех отдельных ДТП, одно из которых случилось в 2023 году, а два — в 2021. По словам представителей НАБУ, в каждом случае сотрудники оказали пострадавшим первую медицинскую помощь, а также сообщили соответствующие органы. Все действия были должным образом задокументированы и подтверждены результатами служебных расследований Управления внутреннего контроля.
"Сотрудники не использовали служебное положение в свою пользу, не пытались избежать ответственности, а наоборот — максимально способствовали установлению обстоятельств событий и предоставляли все необходимые объяснения и документы по требованию следствия", — заявили в бюро.
Исходя из этого, в НАБУ считают проведение обысков и выбор меры пресечения работникам безосновательными.
"Учитывая эти обстоятельства, непонятным выглядит как проведение массовых обысков по фактам событий, которые произошли два-четыре года назад, так и инициирование ходатайств о мерах пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Также одновременно поданы ходатайства об отстранении всех трех работников от должностей, несмотря на отсутствие рисков влияния на следствие", — говорится в заявлении бюро.
ДТП с участием работников НАБУ
21 июля в ГБР объявили о подозрении трем работникам НАБУ за совершение трех ДТП.
По данным следствия, один из правоохранителей, выезжая со второстепенной дороги в Киеве, столкнулся с авто на главной дороге. После удара его машина вылетела на тротуар и наехала на пешехода, которому в результате полученных травм пришлось ампутировать левую ногу.
Другой работник бюро на трассе Киев-Одесса во время обгона не справился с управлением, из-за чего машина вылетела с дороги, перевернулась и врезалась в АЗС. Серьезные травмы, в частности переломы, разрыв селезенки и ушиб головного мозга, получила пассажирка авто.
Во время третьего ДТП правоохранитель сбил женщину на пешеходном переходе, когда она переходила дорогу на зеленый сигнал. Пострадавшая получила травмы средней тяжести.
Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения фигурантам дела. По данным ГБР, всем троим грозит до 8 лет заключения.
Напомним, сегодня, 21 июля, в НАБУ и САП состоялись комплексные обыски. СБУ проводит спецоперацию по нейтрализации российского влияния в ведомствах в разных регионах Украины.
В НАБУ отреагировали на следственные действия и заявили, что обыски охватили не менее 15 работников бюро, а также что они происходят без судебного решения.
Впоследствии выяснилось, что СБУ разоблачили в рядах НАБУ "крота", который передавал конфиденциальную информацию заместителю руководителя охраны Виктора Януковича.
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