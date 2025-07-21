У САП повідомили про обшуки працівниками СБУ — деталі

Співробітники СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

Служба безпеки України у понеділок, 21 липня, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою. Вона стосується дотримання законодавства про державну таємницю.

Про це повідомила пресслужба САП у Facebook.

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У САП зауважили, що обшуки СБУ пройшли без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством.

"У рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що перевірка триває в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному відрядженні за кордоном. Представники прокуратури наголосили, що ці заходи загрожують розкриттям інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються.

"Закликаємо співробітників СБУ суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити "злиття" інформації та зрив розслідування топкорупційних справ, розпочатих НАБУ і САП", — додали в пресслужбі.

Скриншот допису САП

Нагадаємо, також СБУ проводить обшуки у працівників НАБУ.

Крім того, СБУ та Офіс Генпрокурора затримали одного з керівників детективів НАБУ за підозрою у веденні бізнесу у РФ.