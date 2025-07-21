Нардеп від ОПЗЖ Христенко виявився агентом РФ

Правоохоронці під час викриття нардепа від ОПЗЖ. Фото: Офіс генпрокурора/Telegram

Народний депутат від забороненої в Україні проросійської партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) Федір Христенко виявився старшим агентом ФСБ РФ. Йому повідомили про підозру в держзраді та впливі на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора України у понеділок, 21 липня, в Telegram.

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Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, який працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Після початку повномасштабного вторгнення Федір Христенко втік за кордон і звідти продовжував свою протиправну діяльність. Встановлено, що народного депутата ФСБ РФ завербувала в період правління Віктора Януковича, і він активно виконував завдання російської спецслужби під час "Революції Гідності".

Під час розслідування здобуто докази його тісних контактів із Юрієм Іванющенком — резидентом спецслужб Росії на території так званої "ДНР" та колаборантом, нині вже покійним, Арменом Саркісяном.

Нардепу від ОПЗЖ повідомили про підозру — подробиці

За даними слідства підозрюваний Федір Христенко також налагодив тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ.

Серед них — один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якому сьогодні прокуратура повідомила про підозру в пособництві державі-агресору.

Інший посадовець, з яким у народного депутата відбувалися контакти, — керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Є докази, що дружина Скомарова у 2022 році покидала країну на автомобілі, що належав сімʼї нардепа-втікача Христенка.

Задокументовано, що підлеглі Олександра Скомарова детективи НАБУ за дорученням народного депутата Христенка допомогли перетнути державний кордон Геннадію Боголюбову. Зокрема встановлено, що двоє співробітників Бюро супроводжували олігарха-втікача в потягу, під час його втечі за кордон.

Крім того, за наявною в слідства інформацією, інший український олігарх Ігор Коломойський теж планував вирішити свої кримінальні справи за допомогою Олександра Скомарова, у разі його перемоги в конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки, де він брав участь.

Прокурори Офісу генпрокурора народному депутату Федору Христенко заочно повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 та зловживанні впливом за. ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. За процесуального керівництва Офісу генпрокурора Служба безпеки України продовжує документувати факти можливих агентурних проникнень російських спецслужб в Національне антикорупційне бюро та викривати працівників, які з ними співпрацюють.

Нагадаємо, що у Харківській області колишня депутатка від ОПЗЖ співпрацювала з росіянами під час окупації Дворічної.

Раніше народний депутат з депутатської групи "Відновлення України" (раніше ОПЗЖ) Анатолій Бурміч сказав, що у Верховній Раді невеликі заробітні плати.