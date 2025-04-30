Яка зарплата в депутатів — нардеп скаржиться на дохід в Раді

Засідання Верховної Ради. Фото: ВР

Народний депутат з депутатської групи "Відновлення України" (раніше "ОПЗЖ") Анатолій Бурміч сказав, що у Верховній Раді невеликі заробітні плати. За його словами, в парламентарів в інших країнах вони значно вищі.

Про це нардеп сказав в ефірі Вечір.LIVE.

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Які зарплати в українських депутатів

Бурміч розповів, що зарплата в депутата — близько 50 тисяч гривень, крім того, ще є компенсація на оренду житла в районі 18-20 тисяч гривень. Однак, на думку нардепа, це зовсім мало.

Посадовець закликав Кабмін чесно оприлюднити всі зарплати — не тільки вчителів і лікарів, а й міністрів, депутатів, керівників управлінь та працівників різних держустанов.

Він розповів, що його зарплата близько 52 тисяч гривень на місяць. Хтось має трохи більше — наприклад, голови комітетів. Голова Верховної Ради, за словами Бурміча, отримує менше ніж 100 тисяч.

"Якщо порівнювати із зарплатами вчителів — то так, це несправедливо, але якщо з парламентарями в інших країнах — то в Україні доволі низькі зарплати", — зазначив Анатолій Бурміч.

Нагадаємо, у січні нардеп Георгій Мазурашу на камеру показав виписку про свою зарплату. Він заявив, що не приховує, скільки заробляє.

Також народні депутати оприлюднили свої декларації про доходи, які вони отримали у 2024 році. Деякі обранці показали, що їхні зарплати суттєво зросли під час війни.