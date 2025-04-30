Какая зарплата у депутатов — нардеп жалуется на доход в Раде

Заседание Верховной Рады. Фото: ВР

Народный депутат из депутатской группы "Восстановление Украины" (ранее "ОПЗЖ") Анатолий Бурмич сказал, что в Верховной Раде небольшие заработные платы. По его словам, у парламентариев в других странах они значительно выше.

Об этом нардеп сказал в эфире Вечір.LIVE.

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Какие зарплаты у украинских депутатов

Бурмич рассказал, что зарплата у депутата — около 50 тысяч гривен, кроме того, еще есть компенсация на аренду жилья в районе 18-20 тысяч гривен. Однако, по мнению нардепа, это совсем мало.

Чиновник призвал Кабмин честно обнародовать все зарплаты — не только учителей и врачей, но и министров, депутатов, руководителей управлений и работников различных госучреждений.

Он рассказал, что его зарплата около 52 тысяч гривен в месяц. Кто-то имеет немного больше — например, председатели комитетов. Председатель Верховной Рады, по словам Бурмича, получает меньше 100 тысяч.

"Если сравнивать с зарплатами учителей — то да, это несправедливо, но если с парламентариями в других странах — то в Украине довольно низкие зарплаты", — отметил Анатолий Бурмич.

Напомним, в январе нардеп Георгий Мазурашу на камеру показал выписку о своей зарплате. Он заявил, что не скрывает, сколько зарабатывает.

Также народные депутаты обнародовали свои декларации о доходах, которые они получили в 2024 году. Некоторые избранники показали, что их зарплаты существенно выросли во время войны.