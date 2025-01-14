Скільки отримують нардепи — Мазурашу показав свою зарплату

Георгій Мазурашу. Фото: скриншот з відео

Народний депутат Георгій Мазурашу привселюдно показав випуску зі своєю заробітною платою. Чиновник отримує на місяць 48 тисяч гривень.

Про це Георгій Мазурашу повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Яка зарплата в народних депутатів

Мазурашу розповів, що у різних нардепів різна заробітна плата. Деякі парламентарі можуть мати надбавки залежно від посади.

"У різних депутатів різна зарплата. Я відкрито в соцмережах показую виписку своєї заробітної плати в застосунку Приват 24. Це 48 тисяч гривень. Така зарплата в мене за грудень 2024 року", — сказав нардеп.

Виписка заробітної плати Георгія Мазурашу. Фото: Новини.LIVE

Депутат зауважив, що раніше часто згадував суму в 50 тисяч, але в грудні вона виявилася меншою.

"Ніколи не буває достатньо коштів і якщо ви поспілкуєтесь з дружиною, то вона скаже, що дуже не вистачає. За моєю версією — норм", — додав Мазурашу.

Політик також прокоментував ідею підвищення зарплат депутатам, зазначивши, що це доцільно лише з наступної каденції. Він пояснив, що навіть збільшення зарплати навряд мінімізує ризик корупції, але підтримав ідею адекватного фінансування для запобігання спокусам.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні стрімко зростають зарплати. Так, наприклад, реальні доходи населення за підсумками ІІІ кварталу 2024 року перевищили рівень довоєнних на 7,2%.

Крім того, відомо, що лише за останній рік середня заробітна плата онлайн-праці зросла на 20%.