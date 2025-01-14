Скільки отримують нардепи — Мазурашу показав свою зарплату

Нардеп Мазурашу на камеру показав виписку про свою зарплату
Народний депутат Георгій Мазурашу привселюдно показав випуску зі своєю заробітною платою. Чиновник отримує на місяць 48 тисяч гривень.
Про це Георгій Мазурашу повідомив в ефірі Ранок.LIVE.
Яка зарплата в народних депутатів
Мазурашу розповів, що у різних нардепів різна заробітна плата. Деякі парламентарі можуть мати надбавки залежно від посади.
"У різних депутатів різна зарплата. Я відкрито в соцмережах показую виписку своєї заробітної плати в застосунку Приват 24. Це 48 тисяч гривень. Така зарплата в мене за грудень 2024 року", — сказав нардеп.
Депутат зауважив, що раніше часто згадував суму в 50 тисяч, але в грудні вона виявилася меншою.
"Ніколи не буває достатньо коштів і якщо ви поспілкуєтесь з дружиною, то вона скаже, що дуже не вистачає. За моєю версією — норм", — додав Мазурашу.
Політик також прокоментував ідею підвищення зарплат депутатам, зазначивши, що це доцільно лише з наступної каденції. Він пояснив, що навіть збільшення зарплати навряд мінімізує ризик корупції, але підтримав ідею адекватного фінансування для запобігання спокусам.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні стрімко зростають зарплати. Так, наприклад, реальні доходи населення за підсумками ІІІ кварталу 2024 року перевищили рівень довоєнних на 7,2%.
Крім того, відомо, що лише за останній рік середня заробітна плата онлайн-праці зросла на 20%.
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