Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Нардеп Мазурашу на камеру показал выписку о своей зарплате arrow

Нардеп Мазурашу на камеру показал выписку о своей зарплате

14 января 2025 10:43
Карина Приходько - Редактор
Сколько получают нардепы — Мазурашу показал свою зарплату
Георгий Мазурашу. Фото: скриншот из видео
Карина Приходько - Редактор

Народный депутат Георгий Мазурашу публично показал выпуск со своей заработной платой. Чиновник получает в месяц 48 тысяч гривен.

Об этом Георгий Мазурашу сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Какая зарплата у народных депутатов 

Мазурашу рассказал, что у разных нардепов разная заработная плата. Некоторые парламентарии могут иметь надбавки в зависимости от должности.

"У разных депутатов разная зарплата. Я открыто в соцсетях показываю выписку своей заработной платы в приложении Приват 24. Это 48 тысяч гривен. Такая зарплата у меня за декабрь 2024 года", — сказал нардеп.

зарплата народных депутатов
Выписка заработной платы Георгия Мазурашу. Фото: Новини.LIVE

Депутат заметил, что ранее часто упоминал сумму в 50 тысяч, но в декабре она оказалась меньше.

"Никогда не бывает достаточно средств и если вы пообщаетесь с женой, то она скажет, что очень не хватает. По моей версии — норм", — добавил Мазурашу.

Политик также прокомментировал идею повышения зарплат депутатам, отметив, что это целесообразно лишь со следующей каденции. Он пояснил, что даже увеличение зарплаты вряд ли минимизирует риск коррупции, но поддержал идею адекватного финансирования для предотвращения соблазнов.

Напомним, недавно мы писали, что в Украине стремительно растут зарплаты. Так, например, реальные доходы населения по итогам ІІІ квартала 2024 года превысили уровень довоенных на 7,2%.

Кроме того, известно, что только за последний год средняя заработная плата онлайн-труда выросла на 20%.

Верховная Рада украинцы народные депутаты рынок труда зарплата

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

11:53 В Москве убили контрразведчика ФСБ Владимира Фещенко

11:49 Китай рассматривает возможность продать активы TikTok Илону Маску

11:43 Россиянин организовал трансфер мужчин из Одесчины в ПМР

11:40 Дочери нардепа грозит шесть лет тюрьмы за ДТП в Киеве, — СМИ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:36 Экс-министр под следствием попросил выехать за границу — ВАКС

11:35 На Солнце произошли вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:29 Льготы для УБД — что доступно и кто их может потерять в 2025 году

11:11 На Харьковщине мужчина регулярно избивал жену — что решил суд

11:11 Высокий уровень опасности — россияне вывели корабли в Черное море

11:53 В Москве убили контрразведчика ФСБ Владимира Фещенко

11:49 Китай рассматривает возможность продать активы TikTok Илону Маску

11:43 Россиянин организовал трансфер мужчин из Одесчины в ПМР

11:40 Дочери нардепа грозит шесть лет тюрьмы за ДТП в Киеве, — СМИ

11:36 Экс-министр под следствием попросил выехать за границу — ВАКС

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:35 На Солнце произошли вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:29 Льготы для УБД — что доступно и кто их может потерять в 2025 году

11:11 На Харьковщине мужчина регулярно избивал жену — что решил суд

11:11 Высокий уровень опасности — россияне вывели корабли в Черное море

11:07 Когда оштрафуют тех, кто не пройдет ВВК до 5 февраля

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

Text

12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

Text

09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

Text

08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

Text

08:00 Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 Новые правила отсрочки для аспирантов — что изменится в вузах

13 января 2025
Text

21:20 Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

Text

17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея