Сколько получают нардепы — Мазурашу показал свою зарплату

Георгий Мазурашу. Фото: скриншот из видео

Народный депутат Георгий Мазурашу публично показал выпуск со своей заработной платой. Чиновник получает в месяц 48 тысяч гривен.

Об этом Георгий Мазурашу сообщил в эфире Ранок.LIVE.

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Мазурашу рассказал, что у разных нардепов разная заработная плата. Некоторые парламентарии могут иметь надбавки в зависимости от должности.

"У разных депутатов разная зарплата. Я открыто в соцсетях показываю выписку своей заработной платы в приложении Приват 24. Это 48 тысяч гривен. Такая зарплата у меня за декабрь 2024 года", — сказал нардеп.

Выписка заработной платы Георгия Мазурашу. Фото: Новини.LIVE

Депутат заметил, что ранее часто упоминал сумму в 50 тысяч, но в декабре она оказалась меньше.

"Никогда не бывает достаточно средств и если вы пообщаетесь с женой, то она скажет, что очень не хватает. По моей версии — норм", — добавил Мазурашу.

Политик также прокомментировал идею повышения зарплат депутатам, отметив, что это целесообразно лишь со следующей каденции. Он пояснил, что даже увеличение зарплаты вряд ли минимизирует риск коррупции, но поддержал идею адекватного финансирования для предотвращения соблазнов.

Напомним, недавно мы писали, что в Украине стремительно растут зарплаты. Так, например, реальные доходы населения по итогам ІІІ квартала 2024 года превысили уровень довоенных на 7,2%.

Кроме того, известно, что только за последний год средняя заработная плата онлайн-труда выросла на 20%.