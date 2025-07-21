Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня СБУ пришла с обысками в САП — какая причина

СБУ пришла с обысками в САП — какая причина

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 13:49
В САП сообщили об обысках работниками СБУ - детали
Сотрудники СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

Служба безопасности Украины в понедельник, 21 июля, пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой. Она касается соблюдения законодательства о государственной тайне.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Обыски в САП

В САП отметили, что обыски СБУ прошли без официального предупреждения, предусмотренного действующим законодательством.

"В рамках проверки работники СБУ получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП", — говорится в сообщении.

Там отметили, что проверка продолжается в период, когда руководство НАБУ и САП находится в официальной командировке за рубежом. Представители прокуратуры отметили, что эти меры угрожают раскрытием информации о негласных следственных действиях в рамках многочисленных уголовных производств, которые сейчас расследуются.

"Призываем сотрудников СБУ строго соблюдать нормы действующего законодательства, чтобы исключить "слияние" информации и срыв расследования топ-коррупционных дел, начатых НАБУ и САП", — добавили в пресс-службе.

null
Скриншот поста САП

Напомним, также СБУ проводит обыски у работников НАБУ.

Кроме того, СБУ и Офис Генпрокурора задержали одного из руководителей детективов НАБУ по подозрению в ведении бизнеса с РФ.

СБУ НАБУ обыски САП гостайна проверки
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации