В САП сообщили об обысках работниками СБУ - детали

Сотрудники СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

Служба безопасности Украины в понедельник, 21 июля, пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой. Она касается соблюдения законодательства о государственной тайне.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

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В САП отметили, что обыски СБУ прошли без официального предупреждения, предусмотренного действующим законодательством.

"В рамках проверки работники СБУ получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП", — говорится в сообщении.

Там отметили, что проверка продолжается в период, когда руководство НАБУ и САП находится в официальной командировке за рубежом. Представители прокуратуры отметили, что эти меры угрожают раскрытием информации о негласных следственных действиях в рамках многочисленных уголовных производств, которые сейчас расследуются.

"Призываем сотрудников СБУ строго соблюдать нормы действующего законодательства, чтобы исключить "слияние" информации и срыв расследования топ-коррупционных дел, начатых НАБУ и САП", — добавили в пресс-службе.

Скриншот поста САП

Напомним, также СБУ проводит обыски у работников НАБУ.

Кроме того, СБУ и Офис Генпрокурора задержали одного из руководителей детективов НАБУ по подозрению в ведении бизнеса с РФ.