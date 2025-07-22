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Главная Новости дня НАБУ и САП могут подчинить Генпрокурору, — законопроект

НАБУ и САП могут подчинить Генпрокурору, — законопроект

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 11:28
Подчинение НАБУ и САП могут предоставить Офису Генпрокурора - детали
Сотрудники НАБУ. Иллюстративное фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру могут полностью подчинить Генеральному прокурору.

Об этом сообщила нардеп Анастасия Радина в Facebook во вторник, 22 июля.

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Изменения для НАБУ и САП

По словам депутата, в законопроект №12414 только что добавили правки, которые делают САП "декоративной институцией" и предусматривают полное подчинение совместно с НАБУ Генеральному прокурору Украины.

Таким образом Генпрокурор наделяется полномочиями:

  • быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;
  • предоставлять НАБУ обязательные письменные указания и истребовать материалы любых дел;
  • перепоручать истребованные дела любым прокурорам;
  • перепоручать расследование дел, которые относятся к подследственности НАБУ, другим органам.

По словам Радиной, что в случае успешного голосования за эти изменения антикоррупционная инфраструктура Украины будет "фактически уничтожена".

Депутат считает последствия "катастрофическими" для государства. Она призвала народных депутатов не поддерживать эту инициативу.

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Скриншот поста Радиной

Напомним, вчера СБУ провела проверки у работников НАБУ во время мероприятий по нейтрализации российского влияния.

Также с обысками пришли в САП, они касаются соблюдения законодательства о государственной тайне.

Кроме того, СБУ задержала российского "крота" в одном из элитных подразделений НАБУ.

Верховная Рада НАБУ САП законопроект народные депутаты
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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