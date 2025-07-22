Подчинение НАБУ и САП могут предоставить Офису Генпрокурора - детали

Сотрудники НАБУ. Иллюстративное фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру могут полностью подчинить Генеральному прокурору.

Об этом сообщила нардеп Анастасия Радина в Facebook во вторник, 22 июля.

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Изменения для НАБУ и САП

По словам депутата, в законопроект №12414 только что добавили правки, которые делают САП "декоративной институцией" и предусматривают полное подчинение совместно с НАБУ Генеральному прокурору Украины.

Таким образом Генпрокурор наделяется полномочиями:

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять НАБУ обязательные письменные указания и истребовать материалы любых дел;

перепоручать истребованные дела любым прокурорам;

перепоручать расследование дел, которые относятся к подследственности НАБУ, другим органам.

По словам Радиной, что в случае успешного голосования за эти изменения антикоррупционная инфраструктура Украины будет "фактически уничтожена".

Депутат считает последствия "катастрофическими" для государства. Она призвала народных депутатов не поддерживать эту инициативу.

Скриншот поста Радиной

Напомним, вчера СБУ провела проверки у работников НАБУ во время мероприятий по нейтрализации российского влияния.

Также с обысками пришли в САП, они касаются соблюдения законодательства о государственной тайне.

Кроме того, СБУ задержала российского "крота" в одном из элитных подразделений НАБУ.