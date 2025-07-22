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Головна Новини дня СБУ знайшла нові факти витоку інформації від "крота" в НАБУ

СБУ знайшла нові факти витоку інформації від "крота" в НАБУ

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 12:09
Затримання крота РФ в НАБУ — викрито нові факти витоку інформації
Голова СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора виявили нові факти витоку інформації з Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram.

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Так, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, якого підозрюють у роботі на російське ФСБ.

СБУ знайшла матеріали НАБУ, які містили службову та конфіденційну інформацію. Відомо, що наразі в його будинку проживають близькі родичі підозрюваного. 

Особові анкети детективів НАБУ, вилучені СБУ під час обшуку у будинку Христенка
Особові анкети. Фото: СБУ

Під час перевірки були вилучені документи негласного стеження за фігурантами кримінальних проваджень, які розслідує НАБУ, а також десятки особових анкет кандидатів у детективи бюро. 

Документи НАБУ з конфіденційною інформацією, знайдені СБУ під час розслідування справи Христенка
Особова анкета. Фото: СБУ
Вилучені особові справи та анкети співробітників НАБУ під час обшуку родичів Христенка
Особова анкета. Фото: СБУ
Дані про розмови фігурантів проваджень НАБУ, вилучені СБУ у справі про держзраду Христенка
Дані щодо розмов. Фото: СБУ

Серед персональних карток була й інформацію на одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова.

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Інформація про Руслана Магамедрасулова. Фото: СБУ

Він, за матеріалами слідства, має контакти з представниками РФ та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з країною-агресором. Водночас там була анкета колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна, який у 2024 році втік з України поза офіційними КПП та не повертався. 

Що відомо

21 липня Христенку, який на початку повномасштабного вторгнення покинув територію України, заочно повідомили про підозру у державній зраді та зловживанні впливом. 

За даними правоохоронці, його завербували ще за президентства Віктора Януковича. Він обіймав посаду зв'язкового колаборанта Армена Саркісяна, який загинув від вибуху у Москві колаборанта Армена Саркісяна та має тісні контакти з резидентом ФСБ і "смотрящим" за "ДНР" Юрієм Іванющенком.

Наразі він перебуває у тісних відносинах з представниками керівництва НАБУ, зокрема, з одним із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Русланом Магамедрасуловим, якого вчора затримали за підозрою у веденні бізнесу з РФ та контактах з росіянами.

Водночас Христенко спілкується з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим, підлеглі детективи якого сприяли втечі за кордон бізнес-партнера Ігоря Коломойського — Геннадія Боголюбова. У справі йдеться, що це також було організовано під керівництвом Христенка.

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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, вчора правоохоронці викрили російського "крота" в лавах НАБУ — він працював в одному з найелітніших підрозділів.

А народна депутатка Анастасія Радіна повідомила, що НАБУ та САП можуть передати у підпорядкування Офісу Генерального прокурора.

СБУ НАБУ ФСБ війна в Україні затримання
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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