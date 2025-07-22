Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня СБУ нашла новые факты утечки информации от "крота" в НАБУ

СБУ нашла новые факты утечки информации от "крота" в НАБУ

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 12:09
Задержание крота РФ в НАБУ - разоблачены новые факты утечки информации
Председатель СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора обнаружили новые факты утечки информации из Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Передавал информацию врагу

Так, правоохранители провели обыски по месту жительства народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко, которого подозревают в работе на российское ФСБ.

СБУ нашла материалы НАБУ, которые содержали служебную и конфиденциальную информацию. Известно, что сейчас в его доме проживают близкие родственники подозреваемого.

Особові анкети детективів НАБУ, вилучені СБУ під час обшуку у будинку Христенка
Личные анкеты. Фото: СБУ

Во время проверки были изъяты документы негласной слежки за фигурантами уголовных производств, которые расследует НАБУ, а также десятки личных анкет кандидатов в детективы бюро.

Документи НАБУ з конфіденційною інформацією, знайдені СБУ під час розслідування справи Христенка
Личная анкета кандидатов в детективы бюро. Фото: СБУ
Вилучені особові справи та анкети співробітників НАБУ під час обшуку родичів Христенка
Личная анкета. Фото: СБУ
Дані про розмови фігурантів проваджень НАБУ, вилучені СБУ у справі про держзраду Христенка
Данные по разговорам. Фото: СБУ

Среди персональных карточек была и информация на одного из руководителей межрегиональных управлений детективов Бюро Руслана Магамедрасулова.

null
Информация о Руслане Магамедрасулове. Фото: СБУ

Он, по материалам следствия, имеет контакты с представителями РФ и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю со страной-агрессором. В то же время там была анкета бывшего детектива НАБУ Тимура Аршавина, который в 2024 году сбежал из Украины вне официальных КПП и не возвращался.

Что известно

21 июля Христенко, который в начале полномасштабного вторжения покинул территорию Украины, заочно сообщили о подозрении в государственной измене и злоупотреблении влиянием.

По данным правоохранителей, его завербовали еще при президентстве Виктора Януковича. Он занимал должность связного коллаборациониста Армена Саркисяна, погибшего от взрыва в Москве коллаборациониста Армена Саркисяна и имеет тесные контакты с резидентом ФСБ и "смотрящим" за "ДНР" Юрием Иванющенко.

Сейчас он находится в тесных отношениях с представителями руководства НАБУ, в частности, с одним из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Русланом Магамедрасуловим, которого вчера задержали по подозрению в ведении бизнеса с РФ и контактах с россиянами.

В то же время Христенко общается с руководителем подразделения детективов НАБУ Александром Скомаровым, подчиненные детективы которого способствовали бегству за границу бизнес-партнера Игоря Коломойского - Геннадия Боголюбова. В деле говорится, что это также было организовано под руководством Христенко.

null
Скриншот сообщения СБУ

Напомним, вчера правоохранители разоблачили российского "крота" в рядах НАБУ — он работал в одном из самых элитных подразделений.

А народный депутат Анастасия Радина сообщила, что НАБУ и САП могут передать в подчинение Офиса Генерального прокурора.

СБУ НАБУ ФСБ война в Украине задержание
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации