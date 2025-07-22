Задержание крота РФ в НАБУ - разоблачены новые факты утечки информации

Председатель СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора обнаружили новые факты утечки информации из Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

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Так, правоохранители провели обыски по месту жительства народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко, которого подозревают в работе на российское ФСБ.

СБУ нашла материалы НАБУ, которые содержали служебную и конфиденциальную информацию. Известно, что сейчас в его доме проживают близкие родственники подозреваемого.

Личные анкеты. Фото: СБУ

Во время проверки были изъяты документы негласной слежки за фигурантами уголовных производств, которые расследует НАБУ, а также десятки личных анкет кандидатов в детективы бюро.

Личная анкета кандидатов в детективы бюро. Фото: СБУ

Личная анкета. Фото: СБУ

Данные по разговорам. Фото: СБУ

Среди персональных карточек была и информация на одного из руководителей межрегиональных управлений детективов Бюро Руслана Магамедрасулова.

Информация о Руслане Магамедрасулове. Фото: СБУ

Он, по материалам следствия, имеет контакты с представителями РФ и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю со страной-агрессором. В то же время там была анкета бывшего детектива НАБУ Тимура Аршавина, который в 2024 году сбежал из Украины вне официальных КПП и не возвращался.

Что известно

21 июля Христенко, который в начале полномасштабного вторжения покинул территорию Украины, заочно сообщили о подозрении в государственной измене и злоупотреблении влиянием.

По данным правоохранителей, его завербовали еще при президентстве Виктора Януковича. Он занимал должность связного коллаборациониста Армена Саркисяна, погибшего от взрыва в Москве коллаборациониста Армена Саркисяна и имеет тесные контакты с резидентом ФСБ и "смотрящим" за "ДНР" Юрием Иванющенко.

Сейчас он находится в тесных отношениях с представителями руководства НАБУ, в частности, с одним из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Русланом Магамедрасуловим, которого вчера задержали по подозрению в ведении бизнеса с РФ и контактах с россиянами.

В то же время Христенко общается с руководителем подразделения детективов НАБУ Александром Скомаровым, подчиненные детективы которого способствовали бегству за границу бизнес-партнера Игоря Коломойского - Геннадия Боголюбова. В деле говорится, что это также было организовано под руководством Христенко.

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, вчера правоохранители разоблачили российского "крота" в рядах НАБУ — он работал в одном из самых элитных подразделений.

А народный депутат Анастасия Радина сообщила, что НАБУ и САП могут передать в подчинение Офиса Генерального прокурора.