Скандал із "російським агентом" — у НАБУ відреагували

Співробітник НАБУ. Фото: "Радіо Свобода"

Національне антикорупційне бюро України відреагувало на заяви Служби безпеки України. Вони стосуються можливого співробітництва одного з працівників Бюро з представником російських спецслужб.

Про це повідомляє НАБУ у понеділок, 21 липня.

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Деталі справи

Як стало відомо, у серпні 2023 року СБУ надала НАБУ інформацію про потенційні ризики, пов’язані з одним із співробітників НАБУ. За даними спецслужби, під час служби цієї особи у Міністерстві внутрішніх справ у період 2012–2015 років, тобто ще до початку роботи в НАБУ, він нібито пересилав електронною поштою дані про громадян України одному з працівників Управління державної охорони (УДО). Цей представник УДО, за інформацією СБУ, до 2012 року працював у СБУ, а у 2012–2014 роках очолював підрозділ служби безпеки президента. Після анексії Криму він перейшов на бік країни-агресора і з 2020 року служить у федеральній службі охорони Росії.

Одразу після отримання цієї інформації НАБУ почало власну перевірку. У рамках співпраці з СБУ було проведено додаткову спільну перевірку за участю співробітників обох відомств. Головною метою стало виявлення правди, незалежно від посади чи тривалості служби працівника.

За результатами спільної перевірки не було знайдено жодних доказів або свідчень того, що працівник НАБУ знав про зв’язки колишнього співробітника УДО з російськими спецслужбами. Цей факт підтвердив і представник СБУ під час особистих зустрічей.

Більше того, НАБУ ініціювало опитування свого співробітника, щоб ухвалити рішення щодо його подальшої служби або можливих дисциплінарних заходів. Однак СБУ рекомендувала утриматися від будь-яких дій, аби не зашкодити оперативній роботі з розслідування інших зв’язків колишнього працівника УДО. Спецслужба також наголосила, що контакти між працівником НАБУ і колишнім співробітником УДО не зафіксовано, а зв’язки останнього не стосуються працівника Бюро.

У серпні 2024 року СБУ усно повідомила, що в рамках розслідування справи про державну зраду, у якій фігурує колишній працівник УДО, жодної причетності працівника НАБУ не встановлено. Доказів участі його у антидержавній діяльності немає.

Попри це, НАБУ неодноразово зверталося до СБУ з проханням надати офіційні документи щодо результатів перевірки, аби прийняти остаточне рішення щодо можливих заходів впливу. Станом на сьогодні офіційної відповіді від СБУ так і не надійшло. Єдине публічне згадування про цей інцидент з’явилося у дописі СБУ в соцмережах 21 липня 2025 року.

Нагадаємо, що трьох співробітників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) підозрюють у причетності до дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила травми потерпілим. Про підозру цим правоохоронцям вже повідомили представники Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора.

Раніше ми писали, що у НАБУ та САП відбулися комплексні обшуки. СБУ проводить спецоперацію щодо нейтралізації російського впливу у відомствах в різних регіонах України.