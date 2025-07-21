Скандал с "российским агентом" — в НАБУ отреагировали

Сотрудник НАБУ. Фото: "Радио Свобода"

Национальное антикоррупционное бюро Украины отреагировало на заявления Службы безопасности Украины. Они касаются возможного сотрудничества одного из работников Бюро с представителем российских спецслужб.

Об этом сообщает НАБУ в понедельник, 21 июля.

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Детали дела

Как стало известно, в августе 2023 года СБУ предоставила НАБУ информацию о потенциальных рисках, связанных с одним из сотрудников НАБУ. По данным спецслужбы, во время службы этого лица в Министерстве внутренних дел в период 2012-2015 годов, то есть еще до начала работы в НАБУ, он якобы пересылал по электронной почте данные о гражданах Украины одному из работников Управления государственной охраны (УГО). Этот представитель УГО, по информации СБУ, до 2012 года работал в СБУ, а в 2012-2014 годах возглавлял подразделение службы безопасности президента. После аннексии Крыма он перешел на сторону страны-агрессора и с 2020 года служит в федеральной службе охраны России.

Сразу после получения этой информации НАБУ начало собственную проверку. В рамках сотрудничества с СБУ была проведена дополнительная совместная проверка с участием сотрудников обоих ведомств. Главной целью стало выявление правды, независимо от должности или продолжительности службы работника.

По результатам совместной проверки не было найдено никаких доказательств или свидетельств того, что работник НАБУ знал о связях бывшего сотрудника УГО с российскими спецслужбами. Этот факт подтвердил и представитель СБУ во время личных встреч.

Более того, НАБУ инициировало опрос своего сотрудника, чтобы принять решение о его дальнейшей службе или возможных дисциплинарных мерах. Однако СБУ рекомендовала воздержаться от любых действий, чтобы не повредить оперативной работе по расследованию других связей бывшего сотрудника УГО. Спецслужба также отметила, что контакты между работником НАБУ и бывшим сотрудником УГО не зафиксированы, а связи последнего не касаются работника Бюро.

В августе 2024 года СБУ устно сообщила, что в рамках расследования дела о государственной измене, в котором фигурирует бывший работник УГО, никакой причастности работника НАБУ не установлено. Доказательств участия его в антигосударственной деятельности нет.

Несмотря на это, НАБУ неоднократно обращалось в СБУ с просьбой предоставить официальные документы о результатах проверки, чтобы принять окончательное решение о возможных мерах воздействия. По состоянию на сегодня официального ответа от СБУ так и не поступило. Единственное публичное упоминание об этом инциденте появилось в заметке СБУ в соцсетях 21 июля 2025 года.

Напомним, что трех сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подозревают в причастности к дорожно-транспортному происшествию, повлекшему травмы пострадавшим. О подозрении этим правоохранителям уже сообщили представители Государственного бюро расследований и Офиса Генерального прокурора.

Ранее мы писали, что в НАБУ и САП состоялись комплексные обыски. СБУ проводит спецоперацию по нейтрализации российского влияния в ведомствах в разных регионах Украины.