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Рада ухвалила законопроєкт щодо НАБУ та САП — що зміниться

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 13:45
Рада ухвалила закон 12414 щодо НАБУ та САП — що це означає
Верховна Рада. Фото: пресслужба парламенту

Верховна Рада України у вівторок, 22 липня, ухвалила законопроєкт №12414. Згідно з документом, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру підпорядкують Генеральному прокурору.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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"Парламент проголосував в цілому №12414 і по факту ліквідував всю незалежність НАБУ та САП", — йдеться у повідомленні.

НАБУ та САП будуть підпорядковуватися Офісу Генпрокурора
Підсумки голосування. Фото: Ярослав Железняк

"За" відповідний законопроєкт проголосували 263 народних депутати. За словами Железняка, частина з обранців блокувала трибуну та не голосувала за "цей зашквар".

"Але мені дуже гидко та соромно за людей в залі, які з народних депутатів за шість років скотилися до цього", — написав він.

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Скриншот допису Железняка

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що цей законопроєкт неможливо заблокувати — у парламенту  забрали право подати відповідну постанову.

Тепер голова Верховної Ради Руслан Стефанчук має негайно підписати закон і направити на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

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Скриншот допису Гончаренка

Нагадаємо, нардепка Анастасія Радіна повідомила, що за правками, які додали до законопроєкту №12414, передбачається повне підпорядкування САП та НАБУ Генеральному прокурору.

Раніше СБУ провела обшуки у працівників НАБУ у рамках нейтралізації російського впливу на бюро. Також перевірка відбулася у САП — щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

Верховна Рада НАБУ САП Офіс генерального прокурора законопроєкт
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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