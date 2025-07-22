Рада ухвалила закон 12414 щодо НАБУ та САП — що це означає

Рада ухвалила законопроєкт щодо НАБУ та САП — що зміниться
Верховна Рада України у вівторок, 22 липня, ухвалила законопроєкт №12414. Згідно з документом, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру підпорядкують Генеральному прокурору.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Хто керуватиме НАБУ та САП
"Парламент проголосував в цілому №12414 і по факту ліквідував всю незалежність НАБУ та САП", — йдеться у повідомленні.
"За" відповідний законопроєкт проголосували 263 народних депутати. За словами Железняка, частина з обранців блокувала трибуну та не голосувала за "цей зашквар".
"Але мені дуже гидко та соромно за людей в залі, які з народних депутатів за шість років скотилися до цього", — написав він.
Водночас народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що цей законопроєкт неможливо заблокувати — у парламенту забрали право подати відповідну постанову.
Тепер голова Верховної Ради Руслан Стефанчук має негайно підписати закон і направити на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.
Нагадаємо, нардепка Анастасія Радіна повідомила, що за правками, які додали до законопроєкту №12414, передбачається повне підпорядкування САП та НАБУ Генеральному прокурору.
Раніше СБУ провела обшуки у працівників НАБУ у рамках нейтралізації російського впливу на бюро. Також перевірка відбулася у САП — щодо дотримання законодавства про державну таємницю.
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