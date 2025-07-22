Рада приняла закон 12414 по НАБУ и САП - что это значит

Верховная Рада. Фото: пресс-служба парламента

Верховная Рада Украины во вторник, 22 июля, приняла законопроект №12414. Согласно документу, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру подчинят Генеральному прокурору.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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"Парламент проголосовал в целом №12414 и по факту ликвидировал всю независимость НАБУ и САП", — говорится в сообщении.

Итоги голосования. Фото: Ярослав Железняк

"За" соответствующий законопроект проголосовали 263 народных депутата. По словам Железняка, часть из избранников блокировала трибуну и не голосовала за "этот зашквар".

"Но мне очень противно и стыдно за людей в зале, которые из народных депутатов за шесть лет скатились до этого", — написал он.

Скриншот поста Железняка

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что этот законопроект невозможно заблокировать — у парламента забрали право подать соответствующее постановление.

Теперь председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук должен немедленно подписать закон и направить на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Скриншот поста Гончаренко

Напомним, нардеп Анастасия Радина сообщила, что по правкам, которые добавили к законопроекту №12414, предполагается полное подчинение САП и НАБУ Генеральному прокурору.

Ранее СБУ провела обыски у работников НАБУ в рамках нейтрализации российского влияния на бюро. Также проверка состоялась в САП — по соблюдению законодательства о государственной тайне.