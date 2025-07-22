Законопроєкт № 12414 — НАБУ та САП виступили проти підпорядкування Генпрокурору

НАБУ і САП обурив законопроєкт про підпорядкування Генпрокурору
У Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі обурені новим законопроєктом, який передбачає їх повне підпорядкування Генеральному прокурору. У відомствах закликали нардепів не віддавати за нього голоси в Раді.
Офіційній заяви 22 липня НАБУ та САП зробили в Telegram.
САП і НАБУ виступили проти законопроєкту № 12414
У бюро вважають, що у разі прийняття законоєпроєкту НАБУ та САп втратять свою незалежність. Окрім того, це призведе до "руйнування" антикорупційної системи, яка вибудовувалася протягом 10 років.
"Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні", — заявили у НАБУ.
У САП також обурені відповідним рішенням та вважають, що у разі підпорядкуванню Генпрокурору відомство може втратити можливість розслідувати корпуційні злочини на вищих рівнях.
"У разі ухвалення законопроєкту буде зруйновано всі гарантії незалежності НАБУ і САП, а також нашу спроможність вести будь-які розслідування щодо топкорупції", — заявили у САП.
Що передбачає законопроєкт № 12414
Якщо народні депутати проголосують за прийняття законопроєкту № 12414 НАБУ та САП будуть повністю підпорядковані Генеральному прокурору. А також він отримує наступні повноваження:
- повний доступ до справ НАБУ і може делегувати цей доступ іншим прокурорам;
- має право надавати письмові вказівки детективам НАБУ, а в разі їх невиконання — змінювати орган, який розслідує справу;
- може закривати провадження на підставі звернення сторони захисту;
- одноосібно вирішує суперечки щодо підслідності;
- самостійно підписує повідомлення про підозру високопосадовцям;
- тільки Генпрокурор визначає склад групи прокурорів — керівник САП більше не має такого права.
Нагадаємо, 21 липня СБУ почала комплексні обшуки у працівників НАБУ та САП. У ході слідства Служба безпеки викрила "крота" у лавах антикорупційного бюро.
Згодом з'ясувалося, що СБУ виявила нові факти витоку інформації від "крота" з НАБУ.
Окрім того, у НАБУ прокоментували оголошення підозри трьом працівникам у скоєнні трьох ДТП з постраждалими та заявили про маніпуляції з боку СБУ та ДБР.
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