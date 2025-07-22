Законопроєкт № 12414 — НАБУ та САП виступили проти підпорядкування Генпрокурору

Працівники НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

У Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі обурені новим законопроєктом, який передбачає їх повне підпорядкування Генеральному прокурору. У відомствах закликали нардепів не віддавати за нього голоси в Раді.

Офіційній заяви 22 липня НАБУ та САП зробили в Telegram.

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У бюро вважають, що у разі прийняття законоєпроєкту НАБУ та САп втратять свою незалежність. Окрім того, це призведе до "руйнування" антикорупційної системи, яка вибудовувалася протягом 10 років.

"Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні", — заявили у НАБУ.

Заява НАБУ. Фото: скриншот

У САП також обурені відповідним рішенням та вважають, що у разі підпорядкуванню Генпрокурору відомство може втратити можливість розслідувати корпуційні злочини на вищих рівнях.

"У разі ухвалення законопроєкту буде зруйновано всі гарантії незалежності НАБУ і САП, а також нашу спроможність вести будь-які розслідування щодо топкорупції", — заявили у САП.

Заява САП. Фото: скриншот

Що передбачає законопроєкт № 12414

Якщо народні депутати проголосують за прийняття законопроєкту № 12414 НАБУ та САП будуть повністю підпорядковані Генеральному прокурору. А також він отримує наступні повноваження:

повний доступ до справ НАБУ і може делегувати цей доступ іншим прокурорам;

має право надавати письмові вказівки детективам НАБУ, а в разі їх невиконання — змінювати орган, який розслідує справу;

може закривати провадження на підставі звернення сторони захисту;

одноосібно вирішує суперечки щодо підслідності;

самостійно підписує повідомлення про підозру високопосадовцям;

тільки Генпрокурор визначає склад групи прокурорів — керівник САП більше не має такого права.

Нагадаємо, 21 липня СБУ почала комплексні обшуки у працівників НАБУ та САП. У ході слідства Служба безпеки викрила "крота" у лавах антикорупційного бюро.

Згодом з'ясувалося, що СБУ виявила нові факти витоку інформації від "крота" з НАБУ.

Окрім того, у НАБУ прокоментували оголошення підозри трьом працівникам у скоєнні трьох ДТП з постраждалими та заявили про маніпуляції з боку СБУ та ДБР.