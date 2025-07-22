Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня НАБУ і САП обурив законопроєкт про підпорядкування Генпрокурору

НАБУ і САП обурив законопроєкт про підпорядкування Генпрокурору

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 13:12
Законопроєкт № 12414 — НАБУ та САП виступили проти підпорядкування Генпрокурору
Працівники НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

У Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі обурені новим законопроєктом, який передбачає їх повне підпорядкування Генеральному прокурору. У відомствах закликали нардепів не віддавати за нього голоси в Раді.

Офіційній заяви 22 липня НАБУ та САП зробили в Telegram.

Реклама
Читайте також:

САП і НАБУ виступили проти законопроєкту № 12414

У бюро вважають, що у разі прийняття законоєпроєкту НАБУ та САп втратять свою незалежність. Окрім того, це призведе до "руйнування" антикорупційної системи, яка вибудовувалася протягом 10 років.

"Фактично у разі ухвалення цього законопроєкту Керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури. Антикорупційна інфраструктура України, вибудувана з 2015 року, буде зруйнована. Закликаємо народних обранців утриматися від голосування, яке може остаточно знищити незалежність антикорупційної системи в Україні", — заявили у НАБУ.

НАБУ проти законопроєкту 12414
Заява НАБУ. Фото: скриншот

У САП також обурені відповідним рішенням та вважають, що у разі підпорядкуванню Генпрокурору відомство може втратити можливість розслідувати корпуційні злочини на вищих рівнях.

"У разі ухвалення законопроєкту буде зруйновано всі гарантії незалежності НАБУ і САП, а також нашу спроможність вести будь-які розслідування щодо топкорупції", — заявили у САП.

САП проти законопроєкту 12414
Заява САП. Фото: скриншот

Що передбачає законопроєкт № 12414

Якщо народні депутати проголосують за прийняття законопроєкту № 12414 НАБУ та САП будуть повністю підпорядковані Генеральному прокурору. А також він отримує наступні повноваження:

  • повний доступ до справ НАБУ і може делегувати цей доступ іншим прокурорам;
  • має право надавати письмові вказівки детективам НАБУ, а в разі їх невиконання — змінювати орган, який розслідує справу;
  • може закривати провадження на підставі звернення сторони захисту;
  • одноосібно вирішує суперечки щодо підслідності;
  • самостійно підписує повідомлення про підозру високопосадовцям;
  • тільки Генпрокурор визначає склад групи прокурорів — керівник САП більше не має такого права.

Нагадаємо, 21 липня СБУ почала комплексні обшуки у працівників НАБУ та САП. У ході слідства Служба безпеки викрила "крота" у лавах антикорупційного бюро. 

Згодом з'ясувалося, що СБУ виявила нові факти витоку інформації від "крота" з НАБУ.

Окрім того, у НАБУ прокоментували оголошення підозри трьом працівникам у скоєнні трьох ДТП з постраждалими та заявили про маніпуляції з боку СБУ та ДБР.

НАБУ САП Офіс генерального прокурора зміни законопроєкт
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації