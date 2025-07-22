Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня НАБУ и САП возмутил законопроект о подчинении Генпрокурору

НАБУ и САП возмутил законопроект о подчинении Генпрокурору

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 13:12
Законопроект № 12414 — НАБУ и САП выступили против подчинения Генпрокурору
Работники НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

В Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре возмущены новым законопроектом, который предусматривает их полное подчинение Генеральному прокурору. В ведомствах призвали нардепов не отдавать за него голоса в Раде.

Официальное заявление 22 июля НАБУ и САП сделали в Telegram.

Реклама
Читайте также:

САП и НАБУ выступили против законопроекта № 12414

В бюро считают, что в случае принятия законопроекта НАБУ и САП потеряют свою независимость. Кроме того, это приведет к "разрушению" антикоррупционной системы, которая выстраивалась в течение 10 лет.

"Фактически в случае принятия этого законопроекта руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры. Антикоррупционная инфраструктура Украины, выстроенная с 2015 года, будет разрушена. Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине", — заявили в НАБУ.

НАБУ проти законопроєкту 12414
Заявление НАБУ. Фото: скриншот

В САП также возмущены соответствующим решением и считают, что в случае подчинения Генпрокурору ведомство может потерять возможность расследовать корпусные преступления на высших уровнях.

"В случае принятия законопроекта будут разрушены все гарантии независимости НАБУ и САП, а также наша способность вести любые расследования по топ-коррупции", — заявили в САП.

САП проти законопроєкту 12414
Заявление САП. Фото: скриншот

Что предусматривает законопроект № 12414

Если народные депутаты проголосуют за принятие законопроекта № 12414 НАБУ и САП будут полностью подчинены Генеральному прокурору. А также он получает следующие полномочия:

  • полный доступ к делам НАБУ и может делегировать этот доступ другим прокурорам;
  • имеет право предоставлять письменные указания детективам НАБУ, а в случае их невыполнения — менять орган, который расследует дело;
  • может закрывать производство на основании обращения стороны защиты;
  • единолично решает споры о подследственности;
  • самостоятельно подписывает сообщение о подозрении высокопоставленным чиновникам;
  • только Генпрокурор определяет состав группы прокуроров — руководитель САП больше не имеет такого права.

Напомним, 21 июля СБУ начала комплексные обыски у работников НАБУ и САП. В ходе следствия Служба безопасности разоблачила "крота" в рядах антикоррупционного бюро.

Впоследствии выяснилось, что СБУ обнаружила новые факты утечки информации от "крота" из НАБУ.

Кроме того, в НАБУ прокомментировали объявление подозрения трем работникам в совершении трех ДТП с пострадавшими и заявили о манипуляциях со стороны СБУ и ГБР.

НАБУ САП Офис генерального прокурора изменения законопроект
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации