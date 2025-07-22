Законопроект № 12414 — НАБУ и САП выступили против подчинения Генпрокурору

Работники НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

В Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре возмущены новым законопроектом, который предусматривает их полное подчинение Генеральному прокурору. В ведомствах призвали нардепов не отдавать за него голоса в Раде.

Официальное заявление 22 июля НАБУ и САП сделали в Telegram.

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В бюро считают, что в случае принятия законопроекта НАБУ и САП потеряют свою независимость. Кроме того, это приведет к "разрушению" антикоррупционной системы, которая выстраивалась в течение 10 лет.

"Фактически в случае принятия этого законопроекта руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение Генпрокуратуры. Антикоррупционная инфраструктура Украины, выстроенная с 2015 года, будет разрушена. Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине", — заявили в НАБУ.

Заявление НАБУ. Фото: скриншот

В САП также возмущены соответствующим решением и считают, что в случае подчинения Генпрокурору ведомство может потерять возможность расследовать корпусные преступления на высших уровнях.

"В случае принятия законопроекта будут разрушены все гарантии независимости НАБУ и САП, а также наша способность вести любые расследования по топ-коррупции", — заявили в САП.

Заявление САП. Фото: скриншот

Что предусматривает законопроект № 12414

Если народные депутаты проголосуют за принятие законопроекта № 12414 НАБУ и САП будут полностью подчинены Генеральному прокурору. А также он получает следующие полномочия:

полный доступ к делам НАБУ и может делегировать этот доступ другим прокурорам;

имеет право предоставлять письменные указания детективам НАБУ, а в случае их невыполнения — менять орган, который расследует дело;

может закрывать производство на основании обращения стороны защиты;

единолично решает споры о подследственности;

самостоятельно подписывает сообщение о подозрении высокопоставленным чиновникам;

только Генпрокурор определяет состав группы прокуроров — руководитель САП больше не имеет такого права.

Напомним, 21 июля СБУ начала комплексные обыски у работников НАБУ и САП. В ходе следствия Служба безопасности разоблачила "крота" в рядах антикоррупционного бюро.

Впоследствии выяснилось, что СБУ обнаружила новые факты утечки информации от "крота" из НАБУ.

Кроме того, в НАБУ прокомментировали объявление подозрения трем работникам в совершении трех ДТП с пострадавшими и заявили о манипуляциях со стороны СБУ и ГБР.