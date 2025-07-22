Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стефанчук підписав законопроєкт про САП і НАБУ — що далі

Стефанчук підписав законопроєкт про САП і НАБУ — що далі

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 15:04
Законопроєкт № 12414 — Руслан Стефанчук підписав документ про НАБУ та САП
Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 12414. Документ вже направлений на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України.

Реклама
Читайте також:

Законопроєкт про САП і НАБУ передали на підпис Зеленському

Спікер Верховної Ради підписав законопроєкт, за який парламент проголосував 22 липня. Він передбачає повне підпорядкування Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральному прокурору.

Відтепер документ відправився на підписання до президента України. Однак він має право накласти вето на закон.

Руслан Стефончук підписав законопроєкт про САП і НАБУ
Відомості про законопроєкт. Фото: скриншот

Законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану" суттєве розширення повноважень Генерального прокурора у справах НАБУ та САП.

Зокрема, він отримає доступ до всіх матеріалів розслідувань або зможе надати його іншим прокурорам, матиме право давати обов'язкові письмові вказівки детективам, а в разі їх невиконання — змінювати підслідність. Також Генпрокурор зможе самостійно закривати справи на вимогу захисту, вирішувати спори про підслідність, підписувати підозри топпосадовцям та визначати склад групи прокурорів, позбавивши цього права керівника САП.

Нагадаємо, очільники НАБУ та САП висловилися щодо змін та закликали президента ветувати закон.

Окрім того, зміни щодо роботи НАБУ та САП вже прокоментували у ЄС. Західні партнери стурбовані діями українського уряду.

Верховна Рада Руслан Стефанчук НАБУ САП законопроєкт
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації