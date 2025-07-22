Законопроєкт № 12414 — Руслан Стефанчук підписав документ про НАБУ та САП

Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 12414. Документ вже направлений на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України.

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Спікер Верховної Ради підписав законопроєкт, за який парламент проголосував 22 липня. Він передбачає повне підпорядкування Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральному прокурору.

Відтепер документ відправився на підписання до президента України. Однак він має право накласти вето на закон.

Відомості про законопроєкт. Фото: скриншот

Законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану" суттєве розширення повноважень Генерального прокурора у справах НАБУ та САП.

Зокрема, він отримає доступ до всіх матеріалів розслідувань або зможе надати його іншим прокурорам, матиме право давати обов'язкові письмові вказівки детективам, а в разі їх невиконання — змінювати підслідність. Також Генпрокурор зможе самостійно закривати справи на вимогу захисту, вирішувати спори про підслідність, підписувати підозри топпосадовцям та визначати склад групи прокурорів, позбавивши цього права керівника САП.

Нагадаємо, очільники НАБУ та САП висловилися щодо змін та закликали президента ветувати закон.

Окрім того, зміни щодо роботи НАБУ та САП вже прокоментували у ЄС. Західні партнери стурбовані діями українського уряду.