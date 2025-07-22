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У ЄС висловилися про дії України щодо НАБУ та САП

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 14:57
Ліквідація незалежності НАБУ та САП — у ЄС стурбовані законопроєктом 12414
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Речник Європейської комісії Гійом Мерс’є заявив, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повинні зберегти незалежність. Це необхідно, зокрема, для підтримки довіри громадськості.

Про це пише Укрінформ у вівторок, 22 липня.

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"Європейський Союз стурбований нещодавніми діями України щодо її антикорупційних інституцій, НАБУ та САП", — сказав Мерс’є.

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Він зауважив, що ці інституції мають вирішальне значення для реформ в Україні й повинні працювати незалежно для боротьби з корупцією та підтримки довіри громадськості.

"ЄС надає значну фінансову допомогу Україні за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні", — уточнив речник Єврокомісії.

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Крім того, він наголосив, що вступ України до ЄС вимагатиме сильного потенціалу для боротьби з корупцією та забезпечення інституційної стійкості. Водночас Євросоюз продовжить стежити за ситуацією та "підтримувати Україну у дотриманні верховенства права".

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414, який передбачає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Як пояснила нардепка Анастасія Радіна, згідно з документом передбачається повне підпорядкування САП та НАБУ Генеральному прокурору.

Європейський союз НАБУ корупція САП законопроєкт
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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