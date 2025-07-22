Ліквідація незалежності НАБУ та САП — у ЄС стурбовані законопроєктом 12414

У ЄС висловилися про дії України щодо НАБУ та САП
Речник Європейської комісії Гійом Мерс’є заявив, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повинні зберегти незалежність. Це необхідно, зокрема, для підтримки довіри громадськості.
Про це пише Укрінформ у вівторок, 22 липня.
Реакція ЄС на зміни в НАБУ та САП
"Європейський Союз стурбований нещодавніми діями України щодо її антикорупційних інституцій, НАБУ та САП", — сказав Мерс’є.
Він зауважив, що ці інституції мають вирішальне значення для реформ в Україні й повинні працювати незалежно для боротьби з корупцією та підтримки довіри громадськості.
"ЄС надає значну фінансову допомогу Україні за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні", — уточнив речник Єврокомісії.
Крім того, він наголосив, що вступ України до ЄС вимагатиме сильного потенціалу для боротьби з корупцією та забезпечення інституційної стійкості. Водночас Євросоюз продовжить стежити за ситуацією та "підтримувати Україну у дотриманні верховенства права".
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414, який передбачає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Як пояснила нардепка Анастасія Радіна, згідно з документом передбачається повне підпорядкування САП та НАБУ Генеральному прокурору.
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