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Главная Новости дня В ЕС высказались о действиях Украины в отношении НАБУ и САП

В ЕС высказались о действиях Украины в отношении НАБУ и САП

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 14:57
Ликвидация независимости НАБУ и САП - в ЕС обеспокоены законопроектом 12414
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура должны сохранить независимость. Это необходимо, в частности, для поддержания доверия общественности.

Об этом пишет Укринформ во вторник, 22 июля.

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"Европейский Союз обеспокоен недавними действиями Украины относительно ее антикоррупционных институтов, НАБУ и САП", — сказал Мерсье.

Он отметил, что эти институты имеют решающее значение для реформ в Украине и должны работать независимо для борьбы с коррупцией и поддержания доверия общественности.

"ЕС предоставляет значительную финансовую помощь Украине при условии прогресса в прозрачности, судебной реформе и демократическом управлении", — уточнил представитель Еврокомиссии.

Кроме того, он подчеркнул, что вступление Украины в ЕС потребует сильного потенциала для борьбы с коррупцией и обеспечения институциональной устойчивости. В то же время Евросоюз продолжит следить за ситуацией и "поддерживать Украину в соблюдении верховенства права".

Напомним, Верховная Рада проголосовала за законопроект №12414, который предусматривает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Как пояснила нардеп Анастасия Радина, согласно документу предусматривается полное подчинение САП и НАБУ Генеральному прокурору.

Европейский союз НАБУ коррупция САП законопроект
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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