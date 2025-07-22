Законопроект № 12414 — Руслан Стефанчук подписал документ о НАБУ и САП

Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект № 12414. Документ уже направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины.

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Спикер Верховной Рады подписал законопроект, за который парламент проголосовал 22 июля. Он предусматривает полное подчинение Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральному прокурору.

Теперь документ отправился на подписание к президенту Украины. Однако он имеет парво наложить вето на закон.

Сведения о законопроекте. Фото: скриншот

Законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах во время действия военного положения" существенно расширяет полномочия Генерального прокурора по делам НАБУ и САП.

В частности, он получит доступ ко всем материалам расследований или сможет предоставить его другим прокурорам, будет иметь право давать обязательные письменные указания детективам, а в случае их невыполнения — менять подследственность. Также Генпрокурор сможет самостоятельно закрывать дела по требованию защиты, решать споры о подследственности, подписывать подозрения топ-чиновникам и определять состав группы прокуроров, лишив этого права руководителя САП.

Напомним, руководители НАБУ и САП высказались об изменениях и призвали президента ветировать закон.

Кроме того, изменения относительно работы НАБУ и САП уже прокомментировали в ЕС. Западные партнеры обеспокоены действиями украинского правительства.