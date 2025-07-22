Законопроект №12414 об ограничении НАБУ и САП — разъяснение от нардепа

Сотрудник НАБУ. Фото: НАБУ

Народный депутат Ярослав Железняк объяснил законопроект №12414 об ограничении Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сейчас документ направили на подпись к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Об этом Ярослав Железняк сообщил в Telegram во вторник, 22 июля.

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Законопроект №12414

В законопроекте говорится, что руководителем органа прокуратуры для прокуроров САП будет генеральный прокурор, а не руководитель САП.

"Это означает, что теперь генпрокурор будет определять, какой прокурор будет следить за расследованиями НАБУ", — отметил нардеп.

Кроме того, генпрокурор будет иметь право истребовать любое производство НАБУ, а также передать его на изучение другому прокурору.

В законе убирают норму о запрете забирать у НАБУ производства.

Если НАБУ не будет придерживаться указаний генерального прокурора, это может привести к передаче производства в другой орган.

Отменяется полномочия прокуроров САП изымать производства из других органов, даже если они относятся к подследственности НАБУ.

Среди прочего:

директор НАБУ сможет запрашивать производства у других органов только с согласия генерального прокурора, тогда как раньше для этого требовалось согласие руководителя САП;

руководитель САП лишается возможности решать споры о подследственности для НАБУ, теперь только генпрокурор;

вводится норма, которая предоставляет генеральному прокурору полномочия рассматривать ходатайства о закрытии уголовных производств в отношении топ-чиновников (с четко определенным перечнем должностей) и, по результатам рассмотрения таких ходатайств, принимать решение об их закрытии;

генпрокурор будет согласовывать все соглашения о признании виновности, которые будут заключаться по делам НАБУ;

подозрения по делам НАБУ сможет подписывать только генпрокурор;

убирается запрет генпрокурору давать указания прокурорам САП;

на период действия военного положения разрешается назначать новых прокуроров без проведения конкурса, а также повышать действующих — также без конкурсной процедуры;

появляется возможность увольнения прокуроров в случае изменения штатной структуры или ликвидации подразделения.

Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, нардеп Алексей Кучеренко разъяснил законопроект об ограничении НАБУ и САП.

Отметим, что 22 июля ВРУ приняла законопроект №12414. "За" проголосовали 263 нардепов.