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Главная Новости дня Ограничения НАБУ и САП — что предусматривает закон

Ограничения НАБУ и САП — что предусматривает закон

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 18:18
Законопроект №12414 об ограничении НАБУ и САП — разъяснение от нардепа
Сотрудник НАБУ. Фото: НАБУ

Народный депутат Ярослав Железняк объяснил законопроект №12414 об ограничении Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сейчас документ направили на подпись к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Об этом Ярослав Железняк сообщил в Telegram во вторник, 22 июля.

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Законопроект №12414

В законопроекте говорится, что руководителем органа прокуратуры для прокуроров САП будет генеральный прокурор, а не руководитель САП.

"Это означает, что теперь генпрокурор будет определять, какой прокурор будет следить за расследованиями НАБУ", — отметил нардеп.

Кроме того, генпрокурор будет иметь право истребовать любое производство НАБУ, а также передать его на изучение другому прокурору.

В законе убирают норму о запрете забирать у НАБУ производства.

Если НАБУ не будет придерживаться указаний генерального прокурора, это может привести к передаче производства в другой орган.

Отменяется полномочия прокуроров САП изымать производства из других органов, даже если они относятся к подследственности НАБУ.

Среди прочего:

  • директор НАБУ сможет запрашивать производства у других органов только с согласия генерального прокурора, тогда как раньше для этого требовалось согласие руководителя САП;
  • руководитель САП лишается возможности решать споры о подследственности для НАБУ, теперь только генпрокурор;
  • вводится норма, которая предоставляет генеральному прокурору полномочия рассматривать ходатайства о закрытии уголовных производств в отношении топ-чиновников (с четко определенным перечнем должностей) и, по результатам рассмотрения таких ходатайств, принимать решение об их закрытии;
  • генпрокурор будет согласовывать все соглашения о признании виновности, которые будут заключаться по делам НАБУ;
  • подозрения по делам НАБУ сможет подписывать только генпрокурор;
  • убирается запрет генпрокурору давать указания прокурорам САП;
  • на период действия военного положения разрешается назначать новых прокуроров без проведения конкурса, а также повышать действующих — также без конкурсной процедуры;
  • появляется возможность увольнения прокуроров в случае изменения штатной структуры или ликвидации подразделения.
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Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, нардеп Алексей Кучеренко разъяснил законопроект об ограничении НАБУ и САП.

Отметим, что 22 июля ВРУ приняла законопроект №12414. "За" проголосовали 263 нардепов.

Ярослав Железняк НАБУ САП Украина нардепы законопроект
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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