Законопроект №12414 об ограничении НАБУ и САП — разъяснение от нардепа

Ограничения НАБУ и САП — что предусматривает закон
Народный депутат Ярослав Железняк объяснил законопроект №12414 об ограничении Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Сейчас документ направили на подпись к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Об этом Ярослав Железняк сообщил в Telegram во вторник, 22 июля.
Законопроект №12414
В законопроекте говорится, что руководителем органа прокуратуры для прокуроров САП будет генеральный прокурор, а не руководитель САП.
"Это означает, что теперь генпрокурор будет определять, какой прокурор будет следить за расследованиями НАБУ", — отметил нардеп.
Кроме того, генпрокурор будет иметь право истребовать любое производство НАБУ, а также передать его на изучение другому прокурору.
В законе убирают норму о запрете забирать у НАБУ производства.
Если НАБУ не будет придерживаться указаний генерального прокурора, это может привести к передаче производства в другой орган.
Отменяется полномочия прокуроров САП изымать производства из других органов, даже если они относятся к подследственности НАБУ.
Среди прочего:
- директор НАБУ сможет запрашивать производства у других органов только с согласия генерального прокурора, тогда как раньше для этого требовалось согласие руководителя САП;
- руководитель САП лишается возможности решать споры о подследственности для НАБУ, теперь только генпрокурор;
- вводится норма, которая предоставляет генеральному прокурору полномочия рассматривать ходатайства о закрытии уголовных производств в отношении топ-чиновников (с четко определенным перечнем должностей) и, по результатам рассмотрения таких ходатайств, принимать решение об их закрытии;
- генпрокурор будет согласовывать все соглашения о признании виновности, которые будут заключаться по делам НАБУ;
- подозрения по делам НАБУ сможет подписывать только генпрокурор;
- убирается запрет генпрокурору давать указания прокурорам САП;
- на период действия военного положения разрешается назначать новых прокуроров без проведения конкурса, а также повышать действующих — также без конкурсной процедуры;
- появляется возможность увольнения прокуроров в случае изменения штатной структуры или ликвидации подразделения.
Напомним, нардеп Алексей Кучеренко разъяснил законопроект об ограничении НАБУ и САП.
Отметим, что 22 июля ВРУ приняла законопроект №12414. "За" проголосовали 263 нардепов.
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