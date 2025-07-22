Митинги против законопроекта №12414 - украинцы против

Украинцы на митинге в Киеве. Фото: Радио Свобода

В Киеве началась акция протеста против законопроекта №12414. Кроме столицы, люди вышли на акцию протеста и в других городах Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода во вторник, 22 июля.

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Митинги против законопроекта №12414

По словам участников митинга в Киеве, возле театра Франко собралось около 1 000 человек. Они продолжают собираться.

Украинцы вышли на митинг против закона относительно САП и НАБУ. Фото: Радио Свобода

Митинг против закона относительно САП и НАБУ. Фото: Радио Свобода

Украинцы против закона о САП и НАБУ. Фото: Радио Свобода

Украинцы вышли митинг против закона о САП и НАБУ. Фото: Радио Свобода

Кроме того, акция протеста началась во Львове. Возле памятника Шевченко собрались горожане с плакатами.

Львовяне вышли на митинг против закона о САП и НАБУ. Фото: Труха

Вслед за ними на митинги начали выходить в Днепре.

Украинцы в Днепре вышли на митинг против закона о САП и НАБУ. Фото: Радио Свобода

Стоит отметить, что до этого народный депутат Ярослав Железняк подробнее объяснил о законопроекте №12414. Так, в законопроекте говорится, что руководителем органа прокуратуры для прокуроров САП будет Генеральный прокурор, а не руководитель САП. Кроме того, Генпрокурор будет иметь право истребовать любое производство НАБУ, а также передать его на изучение другому прокурору. Если НАБУ не будет следовать указаниям Генерального прокурора, это может привести к передаче производства в другой орган.

Ранее нардеп Алексей Кучеренко объяснил суть законопроекта, который предусматривает ограничение полномочий НАБУ и САП.

Отметим, что 22 июля ВРУ приняла законопроект №12414. "За" проголосовали 263 нардепа.