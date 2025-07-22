Митинги против законопроекта №12414 - украинцы против

Украинцы вышли на митинг против закона о САП и НАБУ — фото
В Киеве началась акция протеста против законопроекта №12414. Кроме столицы, люди вышли на акцию протеста и в других городах Украины.
Об этом сообщает Радио Свобода во вторник, 22 июля.
Митинги против законопроекта №12414
По словам участников митинга в Киеве, возле театра Франко собралось около 1 000 человек. Они продолжают собираться.
Кроме того, акция протеста началась во Львове. Возле памятника Шевченко собрались горожане с плакатами.
Вслед за ними на митинги начали выходить в Днепре.
Стоит отметить, что до этого народный депутат Ярослав Железняк подробнее объяснил о законопроекте №12414. Так, в законопроекте говорится, что руководителем органа прокуратуры для прокуроров САП будет Генеральный прокурор, а не руководитель САП. Кроме того, Генпрокурор будет иметь право истребовать любое производство НАБУ, а также передать его на изучение другому прокурору. Если НАБУ не будет следовать указаниям Генерального прокурора, это может привести к передаче производства в другой орган.
Ранее нардеп Алексей Кучеренко объяснил суть законопроекта, который предусматривает ограничение полномочий НАБУ и САП.
Отметим, что 22 июля ВРУ приняла законопроект №12414. "За" проголосовали 263 нардепа.
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