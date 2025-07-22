Справа НАБУ та САП - Нардеп пояснив нові обмеження

Слідчі дії. Фото ілюстративне: НАБУ

Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура не втратять свої повноваження, однак їхня діяльність стане більш контрольованою. Тепер вони не зможуть приходити з обшуками до бізнесу чи громадян без відповідного рішення суду.

Про це депутат сказав в ефірі програми "Вечір.LIVE".

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За його словами, мова йде не про обмеження незалежності антикорупційних органів, а про встановлення "запобіжників від свавілля".

Камельчук також навів приклад ситуації з арештованим майном телеканалу "НАШ". За його словами, загальна вартість конфіскованого майна становила близько 8 мільйонів доларів, однак на аукціон було виставлено лише майно на суму 300 тисяч доларів. Депутат звернувся до НАБУ та САП із закликом розслідувати цю справу.

"Знаєте, скільки там було майна? На 8 мільйонів доларів. Знаєте, скільки АРМА виставила на продаж на аукціон? На 300 тисяч. В мене питання: де це все майно? Чому НАБУ і САП не розслідують цього? Будь ласка, ось вам кейс: можете повернути майже 8 мільйонів доларів до держави", — сказав Камельчук.

Він наголосив, що держава має бути зацікавлена у поверненні цих коштів, якщо дійсно прагне ефективної боротьби з корупцією.

Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко розʼяснив законопроєкт про обмеження НАБУ та САП.

Зазначимо, що 22 липня ВРУ ухвалила законопроєкт №12414. "За" проголосували 263 нардепи.