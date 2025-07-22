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Нардеп объяснил новые ограничения для НАБУ и САП

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Дата публикации 22 июля 2025 21:00
Дело НАБУ и САП - Нардеп объяснил новые ограничения
Следственные действия. Фото иллюстративное: НАБУ

Народный депутат Юрий Камельчук заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура не потеряют свои полномочия, однако их деятельность станет более контролируемой. Теперь они не смогут приходить с обысками к бизнесу или гражданам без соответствующего решения суда.

Об этом депутат сказал в эфире программы "Вечір.LIVE".

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По его словам, речь идет не об ограничении независимости антикоррупционных органов, а об установлении "предохранителей от произвола".

Камельчук также привел пример ситуации с арестованным имуществом телеканала "НАШ". По его словам, общая стоимость конфискованного имущества составляла около 8 миллионов долларов, однако на аукцион было выставлено только имущество на сумму 300 тысяч долларов. Депутат обратился к НАБУ и САП с призывом расследовать это дело.

"Знаете, сколько там было имущества? На 8 миллионов долларов. Знаете, сколько АРМА выставила на продажу на аукцион? На 300 тысяч. У меня вопрос: где это все имущество? Почему НАБУ и САП не расследуют это? Пожалуйста, вот вам кейс: можете вернуть почти 8 миллионов долларов государству", — сказал Камельчук.

Он подчеркнул, что государство должно быть заинтересовано в возвращении этих средств, если действительно стремится к эффективной борьбе с коррупцией.

Напомним, нардеп Алексей Кучеренко разъяснил законопроект об ограничении НАБУ и САП.

Отметим, что 22 июля ВРУ приняла законопроект №12414. "За" проголосовали 263 нардепа.

НАБУ скандал САП нардепы расследование
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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