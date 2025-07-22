Зеленський підписав законопроєкт №12414, який стосується НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414. Він стосується обмежень повноважень НАБУ та САП.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України.

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Зазначимо, що 22 липня Верховна Рада України проголосувала за правки до законопроєкту, які безпосередньо впливають на НАБУ і САП.

Зокрема, у законопроєкті сказано, що керівником органу прокуратури для прокурорів САП буде Генеральний прокурор, а не керівник САП.

Крім того, Генпрокурор матиме право витребувати будь-яке провадження НАБУ, в також передати його на вивчення іншому прокурору. Як пояснював народний депутат Ярослав Железняк, у разі, якщо НАБУ не буде дотримуватися вказівок Генерального прокурора — це може призвести до передачі провадження в інший орган.

Сьогодні ввечері, близько 23:00, на сайті Верховної Ради у вищевказаного законопроєкту заявився статус "Повернуто з підписом від президента України". Тобто Володимир Зеленський його підписав.

Статус законопроєкту №12414. Фото: скриншот з сайту Верховної Ради

Однак, судячи з усього, із сайтом Верховної Ради були якісь технічні проблеми, тому що через кілька хвилин вищевказаний статус зник. Там стояла позначка, що документ направлено на підпис президенту.

Статус законопроєкту №12414. Фото: скриншот з сайту Верховної Ради

Вже о 23:22 на сторінці законопроєкту знову був статус як "підписано". Таким чином, виходить, що президент України все ж його підписав.

Статус законопроєкту №12414. Фото: скриншот з сайту Верховної Ради

Нагадаємо, в ефірі Вечір.LIVE народний депутат Юрій Камельчук заявив, що НАБУ та САП не втратять свої повноваження, проте їхня діяльність стане більш контрольованою.

Також ми писали, що нардеп Олексій Кучеренко пояснив суть законопроєкту, який передбачає обмеження повноважень НАБУ і САП.