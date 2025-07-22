Зеленский подписал законопроект №12414, который касается НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12414. Он касается ограничений полномочий НАБУ и САП.

Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины.

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Отметим, что 22 июля Верховная Рада Украины проголосовала за поправки к законопроекту, которые непосредственно влияют на НАБУ и САП.

В частности, в законопроекте сказано, что руководителем органа прокуратуры для прокуроров САП будет Генеральный прокурор, а не руководитель САП.

Кроме того, Генпрокурор будет иметь право требовать любое производство НАБУ, а также передать его на изучение другому прокурору. Как объяснял народный депутат Ярослав Железняк, в случае, если НАБУ не будет придерживаться указаний Генерального прокурора — это может привести к передаче производства в другой орган.

Сегодня вечером, около 23:00, на сайте Верховной Рады у вышеуказанного законопроекта заявился статус "Возвращено с подписью от президента Украины". То есть, Владимир Зеленский его подписал.

Статус законопроекта №12414. Фото: скриншот с сайта Верховной Рады

Однако, судя по всему, с сайтом Верховной Рады были какие-то технические проблемы, потому что через несколько минут вышеуказанный статус исчез. Там стояла отметка, что документ направлен на подпись президенту.

Статус законопроекта №12414. Фото: скриншот с сайта Верховной Рады

Уже в 23:22, на странице законопроекта снова был статус как "подписан". Таким образом, получается, что президент Украины все же его подписал.

Статус законопроекта №12414. Фото: скриншот с сайта Верховной Рады

Напомним, в эфире Вечір.LIVE народный депутат Юрий Камельчук заявил, что НАБУ в САП не потеряют свои полномочия, однако их деятельность станет более контролируемой.

Также мы писали, что нардеп Алексей Кучеренко объяснил свою законопроекта, который предусматривает ограничение полномочий НАБУ и САП.