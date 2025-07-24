Закон №12414 — сенаторы США призвали Украину бороться с коррупцией

Сенатор США Линдси Грэм. Фото: Reuters

Члены комитета Сената США по международным отношениям США Джин Шахин и сенатор Линдси Грэм опубликовали заявление на фоне принятия Верховной Радой Украины закона №12414, который меняет статус НАБУ и САП. Так, сенаторы призвали Украину продолжать борьбу с коррупцией.

Об этом говорится в заявлении сенаторов.

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В заявлении американские сенаторы отметили, что Украина достигла значительных успехов в борьбе с коррупцией после Революции достоинства.

"Примечательно, что этот прогресс был достигнут в условиях борьбы Украины против агрессии России, что свидетельствует о чрезвычайной воле украинского народа. Мы опасаемся, что недавно принятый Верховной Радой закон, подписанный президентом Зеленским, подрывает значительную часть этого прогресса и противоречит чрезвычайному боевому духу Украины, а также ожиданиям граждан Украины и международного сообщества", — говорится в заявлении сенаторов.

А также отмечается, что одним из самых распространенных аргументов в пользу прекращения поддержки Украины является то, что в стране царит коррупция.

"Мы признаем, что Украина продолжает достигать прогресса в этом направлении, и призываем правительство воздержаться от любых действий, которые могут подорвать этот прогресс", — призвали сенаторы в заявлении.

В частности, они отметили, что "продолжает существовать значительная двухпартийная поддержка Украины и согласие относительно того, что в интересах Украины — и наших собственных — отвечать ожиданиям ее граждан и обеспечить, чтобы структуры управления гарантировали экономическое процветание Украины и будущие инвестиции США".

Напомним, что 22 июля Верховная Рада Украины поддержала законопроект №12414, которым предусмотрено изменение подчинения антикоррупционных органов. Отныне НАБУ и САП будут работать под координацией Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии вечером, 22 июля, в Киеве состоялась акция протеста против законопроекта №12414. Кроме столицы, люди вышли на акцию протеста и в других городах Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной Раде законопроект, который должен стать ответом на беспокойство общественности о деятельности НАБУ и САП.