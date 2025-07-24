Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сенаторы США сделали заявление на фоне закона о НАБУ

Сенаторы США сделали заявление на фоне закона о НАБУ

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 14:41
Закон №12414 — сенаторы США призвали Украину бороться с коррупцией
Сенатор США Линдси Грэм. Фото: Reuters

Члены комитета Сената США по международным отношениям США Джин Шахин и сенатор Линдси Грэм опубликовали заявление на фоне принятия Верховной Радой Украины закона №12414, который меняет статус НАБУ и САП. Так, сенаторы призвали Украину продолжать борьбу с коррупцией.

Об этом говорится в заявлении сенаторов.

Реклама
Читайте также:

Сенаторы США высказались о коррупции в Украине

В заявлении американские сенаторы отметили, что Украина достигла значительных успехов в борьбе с коррупцией после Революции достоинства.

"Примечательно, что этот прогресс был достигнут в условиях борьбы Украины против агрессии России, что свидетельствует о чрезвычайной воле украинского народа. Мы опасаемся, что недавно принятый Верховной Радой закон, подписанный президентом Зеленским, подрывает значительную часть этого прогресса и противоречит чрезвычайному боевому духу Украины, а также ожиданиям граждан Украины и международного сообщества", — говорится в заявлении сенаторов.

А также отмечается, что одним из самых распространенных аргументов в пользу прекращения поддержки Украины является то, что в стране царит коррупция.

"Мы признаем, что Украина продолжает достигать прогресса в этом направлении, и призываем правительство воздержаться от любых действий, которые могут подорвать этот прогресс", — призвали сенаторы в заявлении.

В частности, они отметили, что "продолжает существовать значительная двухпартийная поддержка Украины и согласие относительно того, что в интересах Украины — и наших собственных — отвечать ожиданиям ее граждан и обеспечить, чтобы структуры управления гарантировали экономическое процветание Украины и будущие инвестиции США".

Напомним, что 22 июля Верховная Рада Украины поддержала законопроект №12414, которым предусмотрено изменение подчинения антикоррупционных органов. Отныне НАБУ и САП будут работать под координацией Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии вечером, 22 июля, в Киеве состоялась акция протеста против законопроекта №12414. Кроме столицы, люди вышли на акцию протеста и в других городах Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной Раде законопроект, который должен стать ответом на беспокойство общественности о деятельности НАБУ и САП.

США НАБУ закон коррупция Сенат
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации