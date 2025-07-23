Зеленський анонсував законопроєкт для посилення правопорядку в Україні

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт-відповідь, який забезпечить силу системі правопорядку. За його словами, це відбудеться в рамках стратегії трансформації держави.

Про це український лідер розповів у вечірньому зверненні у середу, 23 липня.

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Президентський законопроєкт

Глава держави зазначив, що сьогодні було багато нарад з урядовцями та представниками правоохоронних органів.

"СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР, Генеральний прокурор України — мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи. Важливо, що вони сказали й одне одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже, справедливості в Україні", — наголосив Зеленський.

За його словами, вони домовилися, що керівники інституцій разом запропонують план дій, які допоможуть зміцнити силу права в Україні.

Зеленський зазначив, що влада проаналізувала всі занепокоєння суспільства та опрацювали аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано.

Український лідер каже, що запропонує Раді законопроєкт, який буде відповіддю та забезпечить силу системі правопорядку.

"І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і — дуже важливо — всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави", — повідомив Зеленський.

Новий указ Зеленського

Глава держави розповів, що сьогодні підписав указ про скорочення бюрократичних процедур і проведення негайного аудиту державних видатків.

Протягом місяця Зеленський очікує від уряду результатів, щоб направити максимум держресурсів на оборону України.

Крім того, за його словами, готуються відчутні кроки щодо дерегуляції, щоб дати більше свободи людям.

"І залишиться найголовніше — не втратити єдність країни, закінчити війну, зупинити це російське зло та забезпечити Україні достойний мир, і саме так, як усі ми це бачимо — повноправною частиною Європи. Ми зробимо це", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 23 липня Зеленський зустрівся з керівниками всіх основних правоохоронних та антикорупційних органів України.

А 22 липня глава держави підписав законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ та САП.