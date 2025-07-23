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Головна Новини дня Зеленський відреагував на протести через ліквідацію НАБУ та САП

Зеленський відреагував на протести через ліквідацію НАБУ та САП

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 12:20
Зеленський провів зустріч з керівниками НАБУ, САП та генпрокурором після протестів
Зеленський зустрівся з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів. Фото: ОП

У середу, 23 липня, Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками всіх ключових правоохоронних та антикорупційних органів — Служби безпеки України (СБУ), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Державного бюро розслідувань (ДБР) та Міністерства внутрішніх справ України (МВС). Також був присутній і Генеральний прокурор.

Деталями зустрічі глава держави поділився у Facebook.

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Реакція Зеленського на протести

За словами Зеленського, розмова з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів була відвертою, корисною та необхідною.

"У нас усіх спільний ворог – російські окупанти, і захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже – реальне відчуття справедливості", — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що кримінальні провадження не мають тягнутися роками, а ті, хто працює проти України, повинні нести відповідальність.

За підсумками наради сторони домовилися найближчим часом напрацювати спільний план дій для посилення ефективності правоохоронної системи. Наступного тижня відбудеться глибока робоча зустріч, а вже за два тижні мають бути визначені конкретні кроки щодо зміцнення довіри до державних інституцій.

"Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо", — йдеться у повідомленні.

Зеленський НАБУ САП
Повідомлення Зеленського у Facebook

Що відомо про скандал із ухваленням закону про НАБУ

21 липня, Служба безпеки України (СБУ) заявила про викриття агента російських спецслужб у лавах НАБУ. За даними слідства, він передавав чутливу інформацію заступнику керівника охорони експрезидента Віктора Януковича.

Вже наступного дня, 22 липня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт №12414, яким передбачено зміну підпорядкування антикорупційних органів. Відтепер НАБУ та САП працюватимуть під координацією Офісу Генерального прокурора. 

Згодом ввечері, 22 липня, в Києві відбулася акція протесту проти законопроєкту №12414. Окрім столиці, люди вийшли на акцію протесту й в інших містах України.

В ніч проти 23 червня закон про НАБУ і САП вступив в силу. З текстом документа можна ознайомитися за посиланням.

Володимир Зеленський мітинг НАБУ САП протести Офіс генерального прокурора
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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