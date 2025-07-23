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Закон про НАБУ і САП вступив в силу — текст документа

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 07:22
Закону №12414 про обмеження НАБУ і САП — повний текст документу
Працівники Національного антикорупційного бюро. Фото: hromadske

Вчора президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо обмежень повноважень НАБУ і САП. Відсьогодні він вступає в силу.

Про це повідомляє "Голос України".

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Текст закону про обмеження НАБУ і САП

Зазначимо, що "Голос України" — це офіційна газета Верховної Ради. Сьогодні вночі там було опубліковано закон №12414 щодо НАБУ і САП. Це означає, що він набирає чинності вже сьогодні — 23 липня.

З повним текстом закону можна ознайомитися нижче.

Закон про НАБУ і САП вступив в силу — текст документа - фото 1
Текст закону про НАБУ та САП. Фото: скриншот з PDF-файлу
Закон про НАБУ і САП вступив в силу — текст документа - фото 2
Текст закону про НАБУ та САП. Фото: скриншот з PDF-файлу
Закон про НАБУ і САП вступив в силу — текст документа - фото 3
Текст закону про НАБУ та САП. Фото: скриншот з PDF-файлу

Нагадаємо, вчора Верховна Рада України підтримала законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ і САП. Суть змісту полягає в тому, що ці органи будуть підпорядковуватися Офісу Генпрокурора.

Вже ввечері на сайті Верховної Ради, а саме — на сторінці законопроєкту, з'явився статус, що документ підписано президентом України Володимиром Зеленським.

Також зазначимо, що вночі Зеленський виступив з відеозверненням. В ньому він сказав, що НАБУ і САП продовжать роботу, але без російського впливу. 

Володимир Зеленський НАБУ САП президент документи законопроєкт
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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