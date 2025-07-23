Закону №12414 про обмеження НАБУ і САП — повний текст документу

Працівники Національного антикорупційного бюро. Фото: hromadske

Вчора президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо обмежень повноважень НАБУ і САП. Відсьогодні він вступає в силу.

Про це повідомляє "Голос України".

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Текст закону про обмеження НАБУ і САП

Зазначимо, що "Голос України" — це офіційна газета Верховної Ради. Сьогодні вночі там було опубліковано закон №12414 щодо НАБУ і САП. Це означає, що він набирає чинності вже сьогодні — 23 липня.

З повним текстом закону можна ознайомитися нижче.

Текст закону про НАБУ та САП. Фото: скриншот з PDF-файлу

Текст закону про НАБУ та САП. Фото: скриншот з PDF-файлу

Текст закону про НАБУ та САП. Фото: скриншот з PDF-файлу

Нагадаємо, вчора Верховна Рада України підтримала законопроєкт про обмеження повноважень НАБУ і САП. Суть змісту полягає в тому, що ці органи будуть підпорядковуватися Офісу Генпрокурора.

Вже ввечері на сайті Верховної Ради, а саме — на сторінці законопроєкту, з'явився статус, що документ підписано президентом України Володимиром Зеленським.

Також зазначимо, що вночі Зеленський виступив з відеозверненням. В ньому він сказав, що НАБУ і САП продовжать роботу, але без російського впливу.