Закон №12414 об ограничении НАБУ и САП — полный текст документа

Закон о НАБУ и САП вступил в силу — текст документа
Вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничениях полномочий НАБУ и САП. С сегодняшнего дня он вступает в силу.
Об этом сообщает "Голос Украины".
Текст закона об ограничении НАБУ и САП
Отметим, что "Голос Украины" — это официальная газета Верховной Рады. Сегодня ночью там был опубликован закон №12414 относительно НАБУ и САП. Это означает, что он вступает в силу уже сегодня — 23 июля.
С полным текстом закона можно ознакомиться ниже.
Напомним, вчера Верховная Рада Украины поддержала законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП. Суть содержания заключается в том, что эти органы будут подчиняться Офису Генпрокурора.
Уже вечером на сайте Верховной Рады, а именно — на странице законопроекта, появился статус, что документ подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также отметим, что ночью Зеленский выступил с видеообращением. В нем он сказал, что НАБУ и САП продолжат работу, но без российского влияния.
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