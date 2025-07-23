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Закон о НАБУ и САП вступил в силу — текст документа

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 07:22
Закон №12414 об ограничении НАБУ и САП — полный текст документа
Работники Национального антикоррупционного бюро. Фото: hromadske

Вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничениях полномочий НАБУ и САП. С сегодняшнего дня он вступает в силу.

Об этом сообщает "Голос Украины". 

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Текст закона об ограничении НАБУ и САП

Отметим, что "Голос Украины" — это официальная газета Верховной Рады. Сегодня ночью там был опубликован закон №12414 относительно НАБУ и САП. Это означает, что он вступает в силу уже сегодня — 23 июля.

С полным текстом закона можно ознакомиться ниже.

Закон про НАБУ і САП вступив в силу — текст документа - фото 1
Текст закона о НАБУ и САП. Фото: скриншот из PDF-файла
Закон про НАБУ і САП вступив в силу — текст документа - фото 2
Текст закона о НАБУ и САП. Фото: скриншот из PDF-файла
Закон про НАБУ і САП вступив в силу — текст документа - фото 3
Текст закона о НАБУ и САП. Фото: скриншот из PDF-файла

Напомним, вчера Верховная Рада Украины поддержала законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП. Суть содержания заключается в том, что эти органы будут подчиняться Офису Генпрокурора.

Уже вечером на сайте Верховной Рады, а именно — на странице законопроекта, появился статус, что документ подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также отметим, что ночью Зеленский выступил с видеообращением. В нем он сказал, что НАБУ и САП продолжат работу, но без российского влияния.

Владимир Зеленский НАБУ САП президент документы законопроект
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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