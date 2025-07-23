Зеленський заявив, що НАБУ і САП будуть працювати, але без впливу Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію щодо НАБУ і САП. Він заявив, що антикорупційна інфраструктура працюватиме, тільки без російського впливу.

Про це глава держави заявив у своєму нічному зверненні.

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Що сказав Зеленський про ситуацію з НАБУ і САП

Глава держави поінформував, що він говорив із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком та головою Служби безпеки України Василем Малюком.

"Різні виклики. Ми все це обговорили", — заявив президент.

Зеленський зазначив, що антикорупційна інфраструктура буде працювати, тільки без російських впливів. Продовжуючи він додав: "Від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше".

"Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись", — сказав президент.

Зеленський підкреслив той факт, що роками ті посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном. Причому "в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків".

"Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди "висять" роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що 22 липня Верховна Рада України підтримала законопроєкт №12414. Суть змін полягає в тому, що НАБУ і САП будуть підпорядковуватися Офісу Генпрокурора.

Пізно ввечері, того ж дня, на сайті Верховної Ради на сторінці законопроєкту заявився статус, що президент України його підписав.

Також ми писали, що напередодні, 21 липня, СБУ викрила ворожого агента у лавах НАБУ. Зокрема, він передавав інформацію заступнику керівника охорони Віктора Януковича.

Крім того, в СБУ повідомляли, що Служба безпеки та Офіс Генпрокурора виявили нові факти витоку інформації з НАБУ.