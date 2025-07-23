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Главная Новости дня Зеленський відреагував на протести через ліквідацію НАБУ та САП

Зеленський відреагував на протести через ліквідацію НАБУ та САП

Ua
Дата публикации 23 июля 2025 12:20
Зеленський провів зустріч з керівниками НАБУ, САП та генпрокурором після протестів
термінова новина

У середу, 23 липня, Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками всіх ключових правоохоронних та антикорупційних органів — Служби безпеки України (СБУ), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Державного бюро розслідувань (ДБР) та Міністерства внутрішніх справ України (МВС). Також був присутній і Генеральний прокурор.

Деталями зустрічі глава держави поділився у Facebook.

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За словами Зеленського, розмова з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів була відвертою, корисною та необхідною на тлі суспільної напруги, викликаної законодавчими ініціативами щодо обмеження повноважень антикорупційних органів.

"У нас усіх спільний ворог – російські окупанти, і захист Української держави передбачає достатню силу правоохоронної та антикорупційної систем, а отже – реальне відчуття справедливості", — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що кримінальні провадження не мають тягнутися роками, а ті, хто працює проти України, повинні нести відповідальність.

За підсумками наради сторони домовилися найближчим часом напрацювати спільний план дій для посилення ефективності правоохоронної системи. Наступного тижня відбудеться глибока робоча зустріч, а вже за два тижні мають бути визначені конкретні кроки щодо зміцнення довіри до державних інституцій.

"Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо", — йдеться у повідомленні.

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Владимир Зеленский митинг НАБУ САП протесты Офис генерального прокурора
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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