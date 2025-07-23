Зеленский анонсировал законопроект для усиления правопорядка в Украине

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной Раде законопроект-ответ, который обеспечит силу системе правопорядка. По его словам, это произойдет в рамках стратегии трансформации государства.

Об этом украинский лидер рассказал в вечернем обращении в среду, 23 июля.

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Президентский законопроект

Глава государства отметил, что сегодня было много совещаний с чиновниками и представителями правоохранительных органов.

"СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР, Генеральный прокурор Украины — мне важно было, чтобы каждый дал свои аргументы. Важно, что они сказали и друг другу то, что давно накапливалось. Очень ценю договоренность о командной работе и о мерах, которые могут реально дать ощущение неотвратимости наказания, а следовательно, справедливости в Украине", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, они договорились, что руководители институтов вместе предложат план действий, которые помогут укрепить силу права в Украине.

Зеленский отметил, что власть проанализировала все беспокойства общества и проработали аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано.

Украинский лидер говорит, что предложит Раде законопроект, который будет ответом и обеспечит силу системе правопорядка.

"И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и — очень важно — все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут. И очень ожидаю от самой нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от Генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны сработать. Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства", — сообщил Зеленский.

Новый указ Зеленского

Глава государства рассказал, что сегодня подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов.

В течение месяца Зеленский ожидает от правительства результатов, чтобы направить максимум госресурсов на оборону Украины.

Кроме того, по его словам, готовятся ощутимые шаги по дерегуляции, чтобы дать больше свободы людям.

"И останется самое главное — не потерять единство страны, закончить войну, остановить это российское зло и обеспечить Украине достойный мир, и именно так, как все мы это видим - полноправной частью Европы. Мы сделаем это", — добавил Зеленский.

Напомним, 23 июля Зеленский встретился с руководителями всех основных правоохранительных и антикоррупционных органов Украины.

А 22 июля глава государства подписал законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП.