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Зеленський погодив текст закону про незалежність НАБУ і САП

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 14:51
Зеленський погодив текст закону, який гарантує незалежність НАБУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У четвер, 24 липня, Президент України Володимир Зеленський погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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"Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Текст збалансований", — повідомив глава держави.

А також зазначив, що найголовніше — реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП.

За словами президента, законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України.

"Важливо, що зберігаємо єдність. Важливо, що зберігаємо незалежність. Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною", — резюмував Зеленський.

Зеленський закон
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно члени комітету Сенату США з міжнародних відносин США Джин Шахін та сенатор Ліндсі Грем опублікували заяву на тлі закону про НАБУ.

Раніше ми інформували, що Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт-відповідь, який забезпечить силу системі правопорядку.

Володимир Зеленський НАБУ закон корупція САП
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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