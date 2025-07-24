Зеленський погодив текст закону, який гарантує незалежність НАБУ

Зеленський погодив текст закону про незалежність НАБУ і САП
У четвер, 24 липня, Президент України Володимир Зеленський погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Законопроєкт про незалежність НАБУ та САП — деталі
"Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Текст збалансований", — повідомив глава держави.
А також зазначив, що найголовніше — реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП.
За словами президента, законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України.
"Важливо, що зберігаємо єдність. Важливо, що зберігаємо незалежність. Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною", — резюмував Зеленський.
Нагадаємо, що нещодавно члени комітету Сенату США з міжнародних відносин США Джин Шахін та сенатор Ліндсі Грем опублікували заяву на тлі закону про НАБУ.
Раніше ми інформували, що Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт-відповідь, який забезпечить силу системі правопорядку.
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